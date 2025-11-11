Svet

STIŽE NAJVAŽNIJI ZAKON U ISTORIJI IZRAELA: Kneset podržao uvođenje smrtne kazne za teroriste

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

11. 11. 2025. u 12:53

IZRAELSKI parlament Kneset podržao je zakon o smrtnoj kazni za teroriste, koji je predložio lider desničarske stranke Jevrejska snaga Itamar Ben-Gvir.

СТИЖЕ НАЈВАЖНИЈИ ЗАКОН У ИСТОРИЈИ ИЗРАЕЛА: Кнесет подржао увођење смртне казне за терористе

Tanjug

U daljoj proceduri će zakon, koji je u Knesetu juče podržan u prvom čitanju, biti vraćen odborima na dalju raspravu, a biće potrebno da prođe drugo i treće čitanje na plenarnoj sednici da bi postao zakon, prenosi Džerusalem post.

U obrazloženju zakona se navodi da se, pošto zatvorska kazna ne služi kao dovoljno odvraćanje za teroriste, predlaže da smrt bude kazna za teroriste koji počine ubistvo, i da se očekuje da će ova kazna sprečiti dalje akte terorizma.

Prema predloženom zakonu, ko god ubije izraelskog civila iz rasizma ili neprijateljstva, "da bi naudio državi Izrael i obnovi jevrejskog naroda na njihovoj zemlji, neće biti osuđen ni na jednu drugu kaznu osim smrtne".

Ben-Gvir, koji je i ministar nacionalne bezbednosti, nazvao je predlog zakona "najvažnijim zakonom u istoriji države Izrael", kao i da "ko god se protivi ovom zakonu, aktivno radi protiv jevrejske države", dok je lider opozicione stranke Ješ atid, Jair Lapid rekao da neće glasati za predlog zakona koji predlaže Ben-Gvirova stranka.

Prošle nedelje, brigadni general Gal Hirš, koji je koordinator za taoce u kabinetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, rekao je da je predlog zakona dobio podršku premijera.

 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA NASTAVLJA DA MELJE! Sledeća žrtva čete Saše Obradovića je Dubai

ZVEZDA NASTAVLjA DA MELjE! Sledeća žrtva čete Saše Obradovića je Dubai