STIŽE NAJVAŽNIJI ZAKON U ISTORIJI IZRAELA: Kneset podržao uvođenje smrtne kazne za teroriste

IZRAELSKI parlament Kneset podržao je zakon o smrtnoj kazni za teroriste, koji je predložio lider desničarske stranke Jevrejska snaga Itamar Ben-Gvir.

Tanjug

U daljoj proceduri će zakon, koji je u Knesetu juče podržan u prvom čitanju, biti vraćen odborima na dalju raspravu, a biće potrebno da prođe drugo i treće čitanje na plenarnoj sednici da bi postao zakon, prenosi Džerusalem post.

U obrazloženju zakona se navodi da se, pošto zatvorska kazna ne služi kao dovoljno odvraćanje za teroriste, predlaže da smrt bude kazna za teroriste koji počine ubistvo, i da se očekuje da će ova kazna sprečiti dalje akte terorizma.

Prema predloženom zakonu, ko god ubije izraelskog civila iz rasizma ili neprijateljstva, "da bi naudio državi Izrael i obnovi jevrejskog naroda na njihovoj zemlji, neće biti osuđen ni na jednu drugu kaznu osim smrtne".

Ben-Gvir, koji je i ministar nacionalne bezbednosti, nazvao je predlog zakona "najvažnijim zakonom u istoriji države Izrael", kao i da "ko god se protivi ovom zakonu, aktivno radi protiv jevrejske države", dok je lider opozicione stranke Ješ atid, Jair Lapid rekao da neće glasati za predlog zakona koji predlaže Ben-Gvirova stranka.

Prošle nedelje, brigadni general Gal Hirš, koji je koordinator za taoce u kabinetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, rekao je da je predlog zakona dobio podršku premijera.



