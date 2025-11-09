Svet

DIGNUTA U VAZDUH ČETIRI KLJUČNA TUNELA: Razaranje u toku - pronađeno mnogo oružja

09. 11. 2025. u 19:50

IZRAELSKE odbrambene snage (IDF) saopštile su da su trupe raspoređene u gradu Kan Junis na jugu Gaze, istočno od Žute linije, gde IDF i dalje ima kontrolu nakon delimičnog povlačenja, uništile četiri Hamasova tunela.

ДИГНУТА У ВАЗДУХ ЧЕТИРИ КЉУЧНА ТУНЕЛА: Разарање у току - пронађено много оружја

Tunele su locirale i uništile trupe 7. oklopne brigade, pešadijske brigade Golani i elitne inženjerijske jedinice Jahalom, prenosi Tajms of Izrael.

IDF navode da su trupe, takođe, uništile desetine zgrada koje je Hamas koristio za terorističke aktivnosti, u kojima je pronađeno mnogo oružja.

Izraelska vojska je navela da će ostati raspoređena u Gazi u skladu sa sporazumom o prekidu vatre i da će nastaviti da deluje da bi uklonila svaku neposrednu pretnju.

SVET JE ZATEČEN: Evo šta je Severna Koreja upravo uradila

