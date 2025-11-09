ELEKTRANE POTPUNO STALE: Ruska vojska žestoko napala brojna energetska postrojenja širom Ukrajine
RUSKA vojska ponovo je napala termoelektranu DTEK-a, čija oprema je pretrpela ozbiljna oštećenja, saopštila je kompanija na "Telegram" kanalu. Stručnjaci rade na otklanjanju posledica napada, prenosi Ukrinform.
Kompanija navodi da su od početka napada ruskog napada na Ukrajinu termoelektrane DTEK-a pretrpele više od 210 neprijateljskih napada.
Kako je saopštio Ukrinform, usled masovnog ruskog napada u noći na 8. novembar oštećeno je nekoliko velikih energetskih objekata u Poltavskoj, Harkovskoj i Kijevskoj oblasti.
"Centrenergo" je saopštio da su sve njegove termoelektrane prestale sa radom usled noćnog napada Rusije i više ne proizvode električnu energiju.
Kompanija je istakla ranije juče da su ruski napadi te noći pogodili sve njihove proizvodne objekte istovremeno, što je dovelo do požara u elektranama.
- Stali smo. Sada nema proizvodnje energije. Nula! Izgubili smo ono što smo obnavljali 24 časa dnevno. Potpuno - navedeno je u saopštenju.
Prema informacijama Ukrinforma, od preksinoć su ruske trupe lansirale više od pet stotina dronova i raketa, uključujući balističke, na različite delove Ukrajine, sa glavnim ciljevima u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj i Poltavskoj oblasti.
Prekidi
TOKOM ruskog masovnog noćnog vazdušnog napada na energetske objekte u Ukrajini uvedeni su vanredni i povremeni prekidi u isporukama električne energie, objavila je kompania NPK "Ukrenergo"na svom telegram-kanalu. Stručnjaci rade na tome da što pre obnove stabilno snabdevanje, navodi se u saopštenju. U nekim regionima i dalje su na snazi rasporedi isključenja na po jedan sat, a objavljene su i satnice za ograničenja potrošnje za industrijske pogone.
- Napadani su objekti koji su obnovljeni nakon udara 2024. godine. Napadi su se dogodili manje od mesec dana nakon prethodnog udara. Elektrane nisu vojni objekti, a u njima rade civili - navela je kompanija na "Fejsbuku".
Kompanija je istakla da će da nastavi sa obnavljanjem, popravkom i razvojem nove generacije elektrana uprkos napadima.
BONUS VIDEO - "Novosti" sa predsednikom Vučićem u Moskvi
Preporučujemo
STIGLA HITNA VEST IZ MOSKVE: Evo da li je Putin naredio početak nuklearnih proba
09. 11. 2025. u 12:37
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)