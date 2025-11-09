ELEKTRANE POTPUNO STALE: Ruska vojska žestoko napala brojna energetska postrojenja širom Ukrajine

RUSKA vojska ponovo je napala termoelektranu DTEK-a, čija oprema je pretrpela ozbiljna oštećenja, saopštila je kompanija na "Telegram" kanalu. Stručnjaci rade na otklanjanju posledica napada, prenosi Ukrinform.

Foto: Profimedia

Kompanija navodi da su od početka napada ruskog napada na Ukrajinu termoelektrane DTEK-a pretrpele više od 210 neprijateljskih napada.

Kako je saopštio Ukrinform, usled masovnog ruskog napada u noći na 8. novembar oštećeno je nekoliko velikih energetskih objekata u Poltavskoj, Harkovskoj i Kijevskoj oblasti.

"Centrenergo" je saopštio da su sve njegove termoelektrane prestale sa radom usled noćnog napada Rusije i više ne proizvode električnu energiju.

Kompanija je istakla ranije juče da su ruski napadi te noći pogodili sve njihove proizvodne objekte istovremeno, što je dovelo do požara u elektranama.

- Stali smo. Sada nema proizvodnje energije. Nula! Izgubili smo ono što smo obnavljali 24 časa dnevno. Potpuno - navedeno je u saopštenju.

Prema informacijama Ukrinforma, od preksinoć su ruske trupe lansirale više od pet stotina dronova i raketa, uključujući balističke, na različite delove Ukrajine, sa glavnim ciljevima u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj i Poltavskoj oblasti.



Prekidi TOKOM ruskog masovnog noćnog vazdušnog napada na energetske objekte u Ukrajini uvedeni su vanredni i povremeni prekidi u isporukama električne energie, objavila je kompania NPK "Ukrenergo"na svom telegram-kanalu. Stručnjaci rade na tome da što pre obnove stabilno snabdevanje, navodi se u saopštenju. U nekim regionima i dalje su na snazi rasporedi isključenja na po jedan sat, a objavljene su i satnice za ograničenja potrošnje za industrijske pogone.

- Napadani su objekti koji su obnovljeni nakon udara 2024. godine. Napadi su se dogodili manje od mesec dana nakon prethodnog udara. Elektrane nisu vojni objekti, a u njima rade civili - navela je kompanija na "Fejsbuku".

Kompanija je istakla da će da nastavi sa obnavljanjem, popravkom i razvojem nove generacije elektrana uprkos napadima.

