DVOJE POGINULO, VOJSKA NA ULICAMA: Supertajfun "Fung-vong" pogodio Filipine (FOTO/VIDEO)
KATASTROFALNI tajfun "Fung-vong" zahvatio je centralne i istočne delove Filipina, ostavljajući za sobom dvoje mrtvih i ogromnu materijalnu štetu.
Više od milion stanovnika bilo je primorano da napusti svoje domove.
Prema izveštajima agencije Rojters, jedna osoba se udavila na ostrvu Katanduanes, dok su vatrogasci u Katbalogan Sitiju pronašli telo druge žrtve u ruševinama kuće koju je uragan potpuno sravnio sa zemljom.
Super tajfun, koji se kreće ka severozapadnom delu zemlje, pogodio je širi prostor Bikol regiona, gde su brojne oblasti ostale bez struje.
Vlasti su zatvorile nekoliko aerodroma, među njima Bikol Internešenel i Sangli u Metro Manili.
U više provincija proglašen je najviši i drugi stepen upozorenja na oluju.
Ministar odbrane Gilberto Teodoro pozvao je stanovnike provincije Luzon da bez odlaganja poslušaju naredbe o evakuaciji.
- Molimo ljude da se blagovremeno evakuišu, kako bismo izbegli dramatične spasilačke akcije u poslednjem trenutku, koje ugrožavaju i živote spasilaca – policije, vojske, vatrogasaca i obalske straže - poručio je Teodoro u javnom obraćanju.
Vojska je u saradnji s vladom rasporedila skoro 2.000 vojnika kako bi pomogli u evakuaciji i sprečili nove žrtve.
Mnogi meštani severnog Luzona napustili su svoje kuće i sklonili se u lokalnu sportsku halu, koja je pretvorena u privremeno prihvatilište.
- Čuli smo na vestima da je tajfun izuzetno jak, pa smo se na vreme povukli. Svaki put kad dođe oluja, voda nam uđe u kuću. Prošli put je nivo vode bio viši od čoveka - rekao je Kristofer Sančez, koji je sa porodicom potražio utočište.
Prema podacima meteorološke službe PAGASA, tajfun će se u ponedeljak kretati ka severozapadu, a već u utorak okrenuti ka severu, zadržavajući snagu.
Do srede se očekuje da stigne do Tajvanskog moreuza, gde će oslabiti pre nego što udari u zapadni deo Tajvana.
Do četvrtka će, prema prognozama, naglo izgubiti snagu i preći preko Rjukiu ostrva kao oslabljeni tropski sistem, prenose agencije.
