"BUREVESNIK" I "POSEJDON" PREDSTAVLJAJU TEHNOLOŠKU REVOLUCIJU: Moskva puca od sreće zbog tehnološkog uspeha
"BUREVESNIK" i "posejdon" su globalno revolucionarne tehnologije koje nijedna druga zemlja nema, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
„Ovo su zaista globalno revolucionarne tehnologije, koje nijedna druga zemlja na svetu nema. Pojaviće se, naravno, (i kod drugih), ali očigledno ne uskoro“, rekao je Peskov.
Kako je istakao, stvaranje "burevesnikaa i "posejdona" zahteva timski rat, motivisanih i talentovanih ljudi sposobnih da stvore revolucionarne tehnologije.
„Predsednik nije davao naredbu za početak priprema. Prvo treba utvrditi da li nam je to uopšte potrebno. To mora biti veoma ozbiljna, opravdana i precizno isplanirana odluka. Upravo time će se sada baviti naši stručnjaci“, rekao je Peskov.
On je podvukao da Rusija nema nameru da krši svoje obaveze o zabrani nuklearnih testiranja.
(Sputnjik)
