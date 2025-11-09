Svet

"BUREVESNIK" I "POSEJDON" PREDSTAVLJAJU TEHNOLOŠKU REVOLUCIJU: Moskva puca od sreće zbog tehnološkog uspeha

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

09. 11. 2025. u 12:13

"BUREVESNIK" i "posejdon" su globalno revolucionarne tehnologije koje nijedna druga zemlja nema, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

„Ovo su zaista globalno revolucionarne tehnologije, koje nijedna druga zemlja na svetu nema. Pojaviće se, naravno, (i kod drugih), ali očigledno ne uskoro“, rekao je Peskov.

Kako je istakao, stvaranje "burevesnikaa i "posejdona" zahteva timski rat, motivisanih i talentovanih ljudi sposobnih da stvore revolucionarne tehnologije.

Po njegovim rečima, predsednik Rusije Vladimir Putin nije dao naredbu za početak priprema nuklearnog testiranja.

„Predsednik nije davao naredbu za početak priprema. Prvo treba utvrditi da li nam je to uopšte potrebno. To mora biti veoma ozbiljna, opravdana i precizno isplanirana odluka. Upravo time će se sada baviti naši stručnjaci“, rekao je Peskov.

On je podvukao da Rusija nema nameru da krši svoje obaveze o zabrani nuklearnih testiranja.

(Sputnjik)

