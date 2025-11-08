JAPAN HITNO RASPOREDIO VOJSKU: Ubijeno je 12 osoba, stanonovništvo u strahu (FOTO)

JAPAN je rasporedio trupe, prvi put u istoriji, kako bi pomogao u suzbijanju talasa napada medveda, koji su u strah bacili stanovnike planinskog regiona u severnoj prefekturi Akita.

Prema statistikama Ministarstva životne sredine od kraja oktobra, u poslednjih sedam meseci najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 100 je povređeno u napadima medveda širom zemlje, prenosi Al Jazeera.

Angažovanje vojske dolazi u vreme kada se o ovim ponekad smrtonosnim susretima sa smeđim medvedima i azijatskim crnim medvedima izveštava gotovo svakodnevno, pred sezonu hibernacije, dok medvedi tragaju za hranom. Medvedi su viđeni u blizini škola, železničkih stanica, supermarketa i u resortima sa toplim izvorima.

Širenje populacije medveda u stambene oblasti događa se u regionu sa brzo starenjem i opadajućom ljudskom populacijom, gde je malo ljudi obučeno za lov na ove životinje. Vlada je procenila da ukupna populacija medveda premašuje 54.000 jedinki.

Vojnici, međutim, neće pucati na medvede, nakon što su Ministarstvo odbrane i prefektura Akita u sredu potpisali sporazum da trupe postavljaju kaveze sa hranom, transportuju lokalne lovce i pomažu u uklanjanju ustreljenih medveda.

"Svaki dan medvedi ulaze u stambene oblasti u regionu i njihov uticaj se širi. Rešavanje problema medveda je hitna stvar", rekao je novinarima zamenik šefa kabineta, Fumitoši Sato.

Operacija je počela u šumovitom području u gradu Kazuno, gde je zabeležen veći broj viđenja i povreda od medveda. Vojnici sa belim šlemovima, noseći pancire i opremljeni sprejevima protiv medveda i bacačima mreža, postavili su zamku za medvede u blizini voćnjaka.

Takahiro Ikeda, vlasnik voćnjaka, rekao je da su medvedi pojeli više od 200 njegovih jabuka koje su bile spremne za berbu.

"Srce mi je slomljeno", rekao je za televiziju NHK.

Ministar odbrane Šindžiro Koizumi rekao je da je cilj misije suzbijanja medveda da pomogne u obezbeđivanju svakodnevnog života ljudi, ali da je primarna misija pripadnika vojske nacionalna odbrana i da ne mogu pružiti neograničenu podršku za odgovor na medvede.

U prefekturi Akita, koja ima oko 880.000 stanovnika, medvedi su napali više od 50 ljudi od maja, ubivši najmanje četiri, prema lokalnim vlastima, a većina napada se dogodila u stambenim područjima.

Starija žena koja je išla u potragu za pečurkama u šumi pronađena je mrtva u očiglednom napadu tokom vikenda u gradu Juzava. Još jedna starija žena u gradu Akita ubijena je nakon što je naišla na medveda dok je radila na farmi krajem oktobra. Dostavljač novina napadnut je i povređen u gradu Akita u utorak.

Stručnjaci kažu da je starenje i opadanje stanovništva Japana u ruralnim područjima jedan od razloga za rastući problem. Kažu da medvedi nisu ugroženi i da ih je potrebno istrebiti kako bi se populacija držala pod kontrolom.

(Telegraf)

