"NE PRIČAJ GLUPOSTI!" Pukla "šamarčina" prvom čoveku NATO-a

Novosti online

06. 11. 2025. u 17:30

SENATOR Aleksej Puškov pozvao je generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji je optužio Rusiju da pokušava da "podriva globalna pravila", da prestane da "širi besmislice".

Foto: Profimedia

Puškov je na svom Telegram kanalu naveo da Rusija ne krši "globalna pravila" već brani svoje vitalne interese.

- Ne pričaj gluposti, Rute! - napisao je senator.

