"NE PRIČAJ GLUPOSTI!" Pukla "šamarčina" prvom čoveku NATO-a
SENATOR Aleksej Puškov pozvao je generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji je optužio Rusiju da pokušava da "podriva globalna pravila", da prestane da "širi besmislice".
Puškov je na svom Telegram kanalu naveo da Rusija ne krši "globalna pravila" već brani svoje vitalne interese.
- Ne pričaj gluposti, Rute! - napisao je senator.
BONUS VIDEO - KROZ OBJEKTIV "NOVOSTI": Putin prvi put pokazao dronove koje koristi u Ukrajini
Preporučujemo
"LAŽ KAO SPAS ZA ZAPAD" Kosačov: Političari NATO-a bave se prekrajanjem informacija
06. 11. 2025. u 15:40
"IZVEŠTAJI GENERALŠTABA SU NEISTINA, SVE JE IZGUBLjENO!" Ukrajinska vojska otkriva šta se dešava u paklu Pokrovska
UKRAJINSKE snage nastavljaju uporno da brane džep oko Pokrovska i Mirnograda, uprkos nemilosrdnim ruskim napadima koji sve više ugrožavaju linije snabdevanja i povećavaju rizik od potpunog okruženja-
06. 11. 2025. u 14:56
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)