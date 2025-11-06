SENATOR Aleksej Puškov pozvao je generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji je optužio Rusiju da pokušava da "podriva globalna pravila", da prestane da "širi besmislice".

Foto: Profimedia

Puškov je na svom Telegram kanalu naveo da Rusija ne krši "globalna pravila" već brani svoje vitalne interese.

- Ne pričaj gluposti, Rute! - napisao je senator.

