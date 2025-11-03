BELGIJSKI MINISTAR ODBRANE: Nisam rekao da Moskvu treba zbrisati sa lica zemlje, mi ćemo je napasti ako...

BELGIJSKI ministar odbrane Teo Franken negirao je da je pretio da će „zbrisati Moskvu sa lica zemlje“ i pokušao da odgovornost za ovu izjavu prebaci na belgijske novine „Morgen“.

-Trebalo bi da pročitate intervju koji sam dao (novinama) ‘Humo’. Ali zatim je list ‘Morgen’ zaista iskrivio ono što sam rekao, veoma zlonamerno, netačno i nepravedno. Novinar je pitao da li (predsednik Rusije Vladimir) Putin namerava da baci nuklearnu bombu na Brisel. Odgovorio sam: Ne, neće to učiniti. Novinar je zatim pitao zašto sam tako kategoričan i ja sam rekao da Putin zna: ako to uradi, mi (NATO) ćemo izvesti napade na Moskvu. To je osnovni princip NATO-a već 76 godina... A ‘Morgen’ je u naslovu napisao: ‘Teo Franken: Ako nas Putin napadne, zbrisaćemo Moskvu sa lica zemlje’. Nisam to rekao, to je izuzetno nepravedno. Prvobitni problem je što je naslov lažan i izazvao je reakcije u Belgiji, inostranstvu i u Rusiji. Ali ja to nikada nisam rekao. Samo sam rekao da Putin neće upotrebiti oružje protiv Brisela, jer zna da će posledice biti veoma ozbiljne, objasnio je ministar u intervjuu za RTBF.

Teo Franken redovno dospeva na naslovne strane lokalnih medija zbog raznih skandala: fotografisan je kako urinira nakon burne žurke na javnom mestu, odbio je da kaže „Živela Belgija!“ na državnom prazniku, a takođe je obećao da će ponovo uvesti regrutaciju mladih u vojsku, što nije izazvalo oduševljenje u društvu.

Ruska ambasada u Belgiji je 28. oktobra odreagovala na intervju belgijskog ministra odbrane dat listu „Morgen“ 27. oktobra, u kojem se navode prognoze o „ruskim raketnim napadima na Brisel“ i pretnje da će „zbrisati Moskvu sa mape“. Ruska ambasada je izjavila da su ove izjave potpuno nenormalne, da predstavljaju pretnju po budućnost kontinenta i da bi ga mogle gurnuti u novi rat.

