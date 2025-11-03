DETONIRANA BOMBA OD 1.500 KILOGRAMA Rusi udarili kao nikad pre - "Ovako nešto nikada ranije nisam video" (VIDEO)

OBJAVLjEN je video snimak koji prikazuje kako ruski FAB-1500 "odskače" o zemlju, a zatim eksplodira,

Foto: Printskrin

Kako se vidi na snimku, ruski FAB-1500 snažno pada na zemlju i „odbija se uvis“, piše grčki portal Pronews.

Zatim, u roku od nekoliko sekundi, na mestu udara dešava se snažna eksplozija. Gusti plamen i crni dim dižu se u nebo.

🇷🇺🇺🇦 Incredible footage shows the moment a Russian FAB-1500 bounced off the ground and then exploded.



I dont think I've ever seen that before. pic.twitter.com/HiKlxCiwUR — Heyman_101 (@SU_57R) November 2, 2025

- Mislim da ovako nešto nikada ranije nisam video - navodi se u opisu snimku na društvenoj mreži Iks.

Kako prenosi grčki medij tačna lokacija gde se eksplozija dogodila nije poznata.

FAB-1500 M54 je ruska/sovjetska avionska bomba serije FAB čija je težina oko 1,5 tona. Rusija je koristi u sukobu u Ukrajini, dodaje se u članku.

BONUS VIDEO: