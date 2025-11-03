DETONIRANA BOMBA OD 1.500 KILOGRAMA Rusi udarili kao nikad pre - "Ovako nešto nikada ranije nisam video" (VIDEO)
OBJAVLjEN je video snimak koji prikazuje kako ruski FAB-1500 "odskače" o zemlju, a zatim eksplodira,
Kako se vidi na snimku, ruski FAB-1500 snažno pada na zemlju i „odbija se uvis“, piše grčki portal Pronews.
Zatim, u roku od nekoliko sekundi, na mestu udara dešava se snažna eksplozija. Gusti plamen i crni dim dižu se u nebo.
- Mislim da ovako nešto nikada ranije nisam video - navodi se u opisu snimku na društvenoj mreži Iks.
Kako prenosi grčki medij tačna lokacija gde se eksplozija dogodila nije poznata.
FAB-1500 M54 je ruska/sovjetska avionska bomba serije FAB čija je težina oko 1,5 tona. Rusija je koristi u sukobu u Ukrajini, dodaje se u članku.
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
"MAĐARSKA NEMA RAZLOGA DA FINANSIRA KIJEV" Orban izneo jasan stav protiv Ukrajine
03. 11. 2025. u 11:44
"ZA SADA - NE" Tramp ponovo o slanju "tomahavka" Ukrajini
03. 11. 2025. u 08:49
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)