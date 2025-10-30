OTKRIVENI TAJNI DETALJI SPORAZUMA Zapadni mediji: Pravila Gugla i Amazona ne važe za Izrael

IZRAEL je primorao američke tehnološke gigante Gugl i Amazon da prekrše sopstvene zakonske obaveze prema ugovoru o “uslugama u oblaku” (Claud) iz 2021. godine sa Zapadnim Jerusalimom, prema zajedničkoj istrazi nekoliko novinskih kuća, uključujući Gardijan.

Foto: freepik

Ugovori jevrejske države sa američkim tehnološkim platformama su pod pažljivom kontrolom nakon široko rasprostranjenih optužbi, uključujući i od strane UN, da njihov vojni odgovor na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno preko 1.200 ljudi, predstavlja genocid.

Poznat kao Projekat Nimbus, sporazum od 1,2 milijarde dolara navodno zabranjuje firmama da ograniče pristup izraelske vlade uslugama u oblaku koje pružaju, čak i ako to krši njihove uslove korišćenja, sugerišu izveštaji koje je objavio Gardijan zajedno sa magazinom +972 i Lokal Kolom.

Sporazum takođe navodno zahteva od dve kompanije da tajno obaveste Zapadni Jerusalim koristeći takozvani „mehanizam namigivanja“ ukoliko bilo koja strana država ili sud zatraže pristup izraelskim podacima uskladištenim u oblaku.

„Namigivanje“ podrazumeva da američka firma plaća Izraelu iznos – između 1.000 i 9.999 šekela – koji je ekvivalentan međunarodnom pozivnom broju izvora zahteva svaki put kada prenesu svoje podatke stranoj državi.

Šema efikasno omogućava tehnološkim firmama da cure informacije o zahtevima za podatke trećih strana, koji se obično reklasifikuju kao poverljivi.

Gugl i Amazon će se takođe navodno suočiti sa velikim finansijskim kaznama ako isključe Izrael iz svojih usluga. Jevrejska država može „koristiti bilo koju uslugu“ po volji sve dok ona ne krši izraelski zakon, ne krši autorska prava ili ne uključuje preprodaju tehnologije kompanija, prema procurelom tekstu ugovora.

Klauzula je navodno usmerena na sprečavanje situacije u kojoj bi američki tehnološki giganti bili primorani da prekinu veze sa Izraelom zbog pritiska zaposlenih, akcionara ili aktivista.

Zaposleni u Guglu su sve više protestovali protiv veza kompanije sa izraelskom vladom usred rata u Gazi poslednjih godina. U aprilu 2024. godine, kompanija je otpustila skoro 30 takvih radnika, optužujući ih da ometaju radni proces. U julu 2025. godine, suosnivač kompanije Gugl, Sergej Brin, optužio je UN da su „transparentno antisemitske“ zbog izveštaja u kojem se tehnološke firme, uključujući i Alfabet, optužuju da profitiraju od rata u Gazi.

rt.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć