PUTIN SE HITNO OGLASIO: Testirali smo oružje moćnije od "sarmata"

Марија Стевановић
Marija Stevanović

29. 10. 2025. u 13:08

RUSIJA je juče testirala bespilotno podvodno plovilo „posejdon“, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Podvodno plovilo „posejdon“ opremljeno je nuklearnim pogonom i to je veliki uspeh, istakao je Putin.

„Raketna moć 'posejdona' značajno premašuje raketnu moć 'Sarmata'“, ocenio je Putin.

Prema njegovim rečima, što se tiče brzine i dubine, u svetu nema analoga „posejdonu“, a njegovo presretanje je nemoguće.

(Sputnjik)

Uskoro opširnije

