PUTIN SE HITNO OGLASIO: Testirali smo oružje moćnije od "sarmata"
RUSIJA je juče testirala bespilotno podvodno plovilo „posejdon“, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
Podvodno plovilo „posejdon“ opremljeno je nuklearnim pogonom i to je veliki uspeh, istakao je Putin.
„Raketna moć 'posejdona' značajno premašuje raketnu moć 'Sarmata'“, ocenio je Putin.
Prema njegovim rečima, što se tiče brzine i dubine, u svetu nema analoga „posejdonu“, a njegovo presretanje je nemoguće.
(Sputnjik)
Uskoro opširnije
SVE JE ZAVRŠENO, RAKETA "OREŠNIK" STIŽE U OVU ZEMLjU: "Nikome ne pretimo, ovo je odgovor na eskalaciju u regionu"
RUSKI raketni sistem "Orešnik" biće stavljen u borbenu gotovost u Belorusiji u decembru ove godine, saopštila je portparolka predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Natalija Ejsmont.
28. 10. 2025. u 19:57
VUČIĆ O PORUCI IZ AMERIKE I NIS-U: E baš vam hvala, dragi partneri, poruku smo razumeli odavno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju da se u potpunosti eliminiše rusko većinsko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
28. 10. 2025. u 18:18
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)