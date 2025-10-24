NAJVEĆI NOSAČ AVIONA IDE NA MADURA: Pentagon šalje udarnu grupu u Latinsku Ameriku, stiže više aviona nego što ih ima Venecuela
MINISTAR odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset naredio je raspoređivanje nosača aviona "Džerald Ford" i pratećih ratnih brodova u oblast Juže komande SAD (USSOUTHCOM), saopštio je danas Pentagon.
-Povećano prisustvo američkih snaga u oblasti odgovornosti USSOUTHCOM-a ojačaće sposobnost SAD da otkrivaju, nadziru i ometaju nelegalne aktere i aktivnosti koje ugrožavaju bezbednost i prosperitet domovine i našu bezbednost u Zapadnoj hemisferi, naveo je portparol Pentagona Šon Parnel u objavi na društvenoj mreži X, preneo je Rojters.
Parnel nije precizirao kada će nosač aviona biti prebačen u region.
Zona odgovornosti Južne komande obuhvata Karibe i Južnu Ameriku.
Na tom području je, navodi Blumberg, Trampova administracija rasporedila više od 4.000 mornara i marinaca, kao i najmanje tri razarača i krstaricu sa vođenim raketama, kako bi napadali navodne čamce narko-kartela kod obale Venecuele.
Tanjug
