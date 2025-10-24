JEFTINO, SMRTONOSNO, I DUGOG DOMETA: Nova ruska „mlazna“ bomba UMPB-5 zabeležila pogodak u Černomorsku (MAPA/VIDEO)
U NOĆI 24. oktobra ukrajinski Telegram kanali objavili su da su novi tipovi vođenih raketnih bombi, označeni kao UMPB-5, pogodili mete u Odeskoj oblasti, pri čemu je meta pomenutog udara bio Černomorsk, ključna komercijalna luka za izvoz žitarica i drugih tereta.
Prema tim izvorima, bomba je preletela deo rute iznad Nikolajevske oblasti i nakon toga promenila kurs i pogodila cilj u zoni luke, što bi potvrđivalo da se radi o municiji sa sopstvenim pogonom i dopunjenim navigacionim modulom.
Sve to uklapa se u širi niz izveštaja o modernizaciji sovjetskih FAB-ova u ruskom arsenalu: u protekle dve godine sve češće se pominju FAB bombe opremljene UMPK modulima koji im daju sposobnost planiranja i korekcije leta zahvaljujući sklopivim krilcima, inercijalnom i satelitskom navođenju i upravljačkim površinama.
Najnoviji korak u toj evoluciji, o kojem smo pisali, a sada govore brojni izvori ruskih vojnih kanala i izveštaja sa fronta ali i iz ukrajinskih izvora koji prate fragmente i posledice na terenu, jeste dodavanje malog mlaznog motora iza UMPK sekcije. Taj dodatak menja kliznu bombu u aktivno pogonjeni projektil koji može da poveća domet nekoliko puta i da leti stotinama kilometara od mesta ispuštanja.
Tehnički okvir glasi ovako: osnovna konstrukcija je standardna FAB-500, bojeva glava od oko 500 kilograma, ali sada sa sklopivim krilcima i upravljačkim površinama koje omogućavaju preciznije vođenje prema GPS/GLONASS koordinatama. Dodatak mlaznog motora omogućava bombi ne samo da klizi već i da aktivno održava i povećava brzinu i domet, pa se u nekim procenama navodi domet čak do 200 kilometara pri povoljnim uslovima ispuštanja. U praksi to znači da frontovski bombarderi mogu ispaljivati ovu municiju daleko izvan većine ukrajinskih PVO zona i time smanjiti izloženost sopstvenih pilota i aviona.
Na bojnom polju već postoje primeri koji podržavaju te procene. Ranije su zabeleženi udari iznad Dnjepropetrovske oblasti i Lozove, gde su ukrajinske snage pronašle fragmente za koje veruju da potiču iz takvih modifikovanih FAB-ova. Uz to, lokalni izvori iz Odese tvrde da je upravo UMPB-5 pogodio infrastrukturne objekte u blizini Černomorska. Ako se ove tvrdnje potvrde, to bi značilo upotrebu takvog oružja i u južnom sektoru fronta, što pojačava njegovu ulogu ne samo kao eksperimentalne tehnologije već i kao operativnog sredstva.
Analitičari ukazuju na dva ključna razloga zbog kojih Rusija razvija i koristi ovakve sisteme. Prvi je ekonomski: stoji logika „jeftino i efikasno“, modifikacija postojećih bombi sa relativno pristupačnim modulima i motorima daje mogućnost gađanja dalekih ciljeva bez troškova krstarećih raketa. Drugi razlog je taktički: u scenariju masovnog ispaljivanja, protivvazdušni sistemi mogu biti prenapregnuti, što povećava verovatnoću da deo projektila probije obranu i pogodi ključnu infrastrukturu.
Međutim, nijedna strana ne krije rizike i ograničenja. UMPK moduli i mali pogonski sistemi oslanjaju se na satelitsko navođenje koje je podložno ometanju i geolokacijskim greškama; civilni GLONASS i GPS signali mogu biti degradirani ili lažirani. Pouzdanost motora, trajanje rada i preciznost u stvarnim borbenim uslovima još su pod znakom pitanja, a mnoge informacije dolaze iz neformalnih izvora, iz snimaka i fotografija krhotina koje je podelio front, pa stručnjaci pozivaju na oprez u zaključcima.
Reakcije vojnih stručnjaka na zapadu su podeljene, ali zabrinute. Stručnjaci iz IISS i pojedini analitičari poput Justina Bronka iz RUSI-ja već su upozoravali da prelazak na takve hibridne sisteme može promeniti prirodu vazdušnih sukoba: umesto skupih, pojedinačnih udara krstarećim raketama, dolazi do zasićenja polja jeftinijom municijom velike bojeve moći. S druge strane, ruski komentatori ističu da je cilj prije svega taktičko preopterećenje protivvazdušnih resursa i smanjenje izloženosti vlastitih snaga.
UMPB-5 i slični sistemi predstavljaju značajan korak u efikasnoj adaptaciji enormno velikog arsenala još iz sovjetskog doba: to je veoma pragmatično rešenje koje kombinuje dostupnu municiju i moderne module navođenja, a dodatak motora povećava opseg upotrebe. Ako se potvrdi da su takve bombe pogodile i Čornomorsk, radi se o jasno operativnoj promeni.
oruzjeonline.com
