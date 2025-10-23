Svet

PREOKRET OKO SASTANKA PUTINA I TRAMPA: Oglasila se Bela kuća

Новости онлине

23. 10. 2025. u 20:26

SASTANAK između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nije potpuno isključen, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Foto: Profimedia

- Mislim da se predsednik i cela administracija nadaju da to jednog dana ponovo može da se dogodi, ali želimo da budemo sigurni da će iz tog sastanka proizaći opipljiv pozitivan rezultat - rekla je ona na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Prema njenim rečima, Tramp nije video dovoljno akcije od strane Rusije ka postizanju mira, a želi da vidi akcije a ne samo reči o okončanju rata.

Foto: Profimedia

Livit je kazala da je Tramp sve više frustriran i da je na njemu da odluči da li će biti još sankcija protiv Rusije.

Tramp je juče rekao da je otkazao planirani sa stanak sa Putinom zbog nedostatka napretka u diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini.

