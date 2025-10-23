LITVANCI BESNI: Dva ruska aviona ušla su u vazdušni prostor Litvanije

DVA ruska vojna aviona ušla su danas u vazdušni prostor Litvanije na oko 18 sekundi, saopštila je vojska Litvanije.

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije

Dva aviona, lovac Su-30 i tanker za dopunu goriva Il-78, verovatno su bili na misiji obuke za dopunu goriva kada su narušili vazudušni prostor Litvanije, ušavši u Litvaniju iz Kalinjingrada oko 18 časova, saopštila je vojska, prenosi portal Delfi.lt.

Španski avioni Jurofajter tajfun iz Baltičke vazdušne policije NATO-a su podignuti u vazduh kao odgovor i patroliraju područjem, saopštila je vojska Litvanije.

Nakon što su dva ruska vojna aviona narušila vazdušni prostor Litvanije, premijerka Inga Ruginiene izjavila je da je situacija potpuno pod kontrolom.

-Danas je zabeležen incident kada su ruski vojni avioni nakratko narušili litvanski vazdušni prostor - zadržali su se tamo manje od 20 sekundi. Želim da vas uverim: situacija je potpuno pod kontrolom, napisala je Ruginiene na svom Fejsbuk nalogu.

Kako je istakla, litvanske službe su delovale precizno - dva lovca španskog ratnog vazduhoplovstva koja su sprovodila misiju vazdušne policije NATO-a vinula su se u vazduh, doletela do mesta narušavanja vazdušnog prostora i trenutno nastavljaju patroliranje.

-Ovo je još jedan primer uspešnog i koordinisanog rada naših službi, naglasila je ona.

Ruginiene je navela da kršenjem litvanskog vazdušnog prostora Rusija deluje kao teroristička država.

-Ovaj incident još jednom pokazuje da se Rusija ponaša kao teroristička država, zanemarujući međunarodno pravo i bezbednost susednih zemalja. Međutim, takve akcije nas neće pogoditi - Litvanija ostaje jaka, ujedinjena i spremna da se brani, kazala je ona.

Predsednik Gitanas Nauseda osudio je narušavanje vazdušnog prostora i rekao da je to grubo kršenje međunarodnog prava.

Prema njegovim rečima, Litvanija ne može da ne reaguje na ovu situaciju.

-Osuđujemo akcije Rusije i upad vojnih aviona u naš vazdušni prostor. Vidimo da su ovi incidenti u poslednje vreme sve češći - ne samo u Litvaniji. Naravno, ovo je grubo kršenje međunarodnog prava i našeg prostora. Ne možemo da ne reagujemo, a istovremeno, to veoma dobro odražava važnost pitanja o kojima danas razgovaramo u formatu Evropskog saveta, a odluke koje nameravamo da donesemo svakako su usmerene na jačanje protivvazdušne odbrane Litvanije, naveo je Nauseda u saopštenju.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) trebalo bi uskoro da pozove predstavnike ruske misije i uruči im protestnu notu.

Pre nešto više od mesec dana, tri ruska borbena aviona ušla su u estonski vazdušni prostor, rekli su izvori upoznati sa incidentom za Politiko.

MiG-31 - teški presretači sposobni da nose ruske nadzvučne rakete Kinžal, preleteli su oko pet nautičkih milja na estonsku teritoriju i uputili se ka glavnom gradu Talinu, prema izvorima upoznatim sa situacijom.

Avioni su leteli oko 12 minuta pre nego što je NATO poslao italijanske borbene avione F-35 da ih oteraju.

Avioni navodno nisu imali planove leta i njihovi transponderi su bili isključeni.

Politiko je izvestio da su se ruski avioni prvobitno približili Talinu.

Tanjug

