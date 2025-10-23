Svet

ČEŠKA INTERVENTNA POLICIJA ZALUTALA TOKOM TAKTIČKE VEŽBE: Umesto u napuštenu zgradu upali u školu punu dece

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 10. 2025. u 18:45

INTERVENTNA policija u Češkoj je tokom taktičke vežbe u gradu Varnsdorf, umesto u praznu zgradu napuštene škole, upala je u školu u blizini u kojoj se odvijala nastava.

ЧЕШКА ИНТЕРВЕНТНА ПОЛИЦИЈА ЗАЛУТАЛА ТОКОМ ТАКТИЧКЕ ВЕЖБЕ: Уместо у напуштену зграду упали у школу пуну деце

Foto: Printskrin Youtube/ Policie ČR

Policajcima je vrata biskupske škole otvorila pomoćnica kada je čula zvono, nakon čega su izvršili upad, ali u pogrešnu zgradu.

Češka interventna jedinica je po upadu nastavila vežbu, uverena da su profesori i učenici statisti koji fantastično glume strah i paniku, prenosi RTS.

Taktička vežba se ticala koordinacije postupaka u slučaju napada naoružanog agresora na školu.

Načelnik tog okruga potvrdio je incident, a policija se svima izvinila.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve
Svet

0 0

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

"DRŽALI su ga u sedaciji, pa se probudio i činilo se da ima nade. Svi su se nadali njegovom oporavku. Ali bolest se vratila sa osvetom, brzo se širila i počela je da pogađa njegove organe."

23. 10. 2025. u 22:26

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!