ČEŠKA INTERVENTNA POLICIJA ZALUTALA TOKOM TAKTIČKE VEŽBE: Umesto u napuštenu zgradu upali u školu punu dece
INTERVENTNA policija u Češkoj je tokom taktičke vežbe u gradu Varnsdorf, umesto u praznu zgradu napuštene škole, upala je u školu u blizini u kojoj se odvijala nastava.
Policajcima je vrata biskupske škole otvorila pomoćnica kada je čula zvono, nakon čega su izvršili upad, ali u pogrešnu zgradu.
Češka interventna jedinica je po upadu nastavila vežbu, uverena da su profesori i učenici statisti koji fantastično glume strah i paniku, prenosi RTS.
Taktička vežba se ticala koordinacije postupaka u slučaju napada naoružanog agresora na školu.
Načelnik tog okruga potvrdio je incident, a policija se svima izvinila.
sputnikportal.rs
