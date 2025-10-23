ČEŠKA INTERVENTNA POLICIJA ZALUTALA TOKOM TAKTIČKE VEŽBE: Umesto u napuštenu zgradu upali u školu punu dece

INTERVENTNA policija u Češkoj je tokom taktičke vežbe u gradu Varnsdorf, umesto u praznu zgradu napuštene škole, upala je u školu u blizini u kojoj se odvijala nastava.

Foto: Printskrin Youtube/ Policie ČR

Policajcima je vrata biskupske škole otvorila pomoćnica kada je čula zvono, nakon čega su izvršili upad, ali u pogrešnu zgradu.

Češka interventna jedinica je po upadu nastavila vežbu, uverena da su profesori i učenici statisti koji fantastično glume strah i paniku, prenosi RTS.

Taktička vežba se ticala koordinacije postupaka u slučaju napada naoružanog agresora na školu.

Načelnik tog okruga potvrdio je incident, a policija se svima izvinila.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć