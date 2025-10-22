Svet

AMERIČKA BORBA PROTIV NARKO-KARTELA: Napadnut osmi brod za prevoz droge, ovog puta na pacifičkoj strani

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 10. 2025. u 18:48

SAD su u utorak uveče napale još jedan brod za prevoz droge, ovog puta na pacifičkoj strani Južne Amerike, prema rečima dva američka zvaničnika.

АМЕРИЧКА БОРБА ПРОТИВ НАРКО-КАРТЕЛА: Нападнут осми брод за превоз дроге, овог пута на пацифичкој страни

Foto US navy

U osmom poznatom američkom napadu na brodove od 2. septembra, poginule su dve do tri osobe koje su se nalazile na plovilu, naveo je jedan od zvaničnika za CBS News.

Ostalih sedam napada bilo je usmereno na brodove u Karibima.

Najmanje 34 osobe su poginule u američkim napadima na brodove za šverc droge, prema tvrdnjama američke administracije.

Dva muškarca su prošle nedelje preživela američki napad na podmornicu za koju se sumnja da je švercovala drogu u Karibima, a SAD su repatrirale muškarce, jednog iz Ekvadora i jednog iz Kolumbije.

Ekvador je pustio muškarca, identifikovanog kao Andres Fernando Tufinjo, nakon što su vlasti saopštile da nisu pronašle dokaze da je počinio zločin.

Kolumbijski državljanin je hospitalizovan nakon repatrijacije, a ministar unutrašnjih poslova te zemlje Armando Benedeti rekao je da je "stigao sa traumom mozga, pod sedativima, drogiran, dišući na respirator".

Vlasti su saopštile da će se suočiti sa krivičnim gonjenjem. Još dvojica muškaraca su poginula u napadu na podmornicu.

Ovaj napad je prvi poznati vojni udar u Pacifiku u okviru nove američke ofanzive protiv trgovine drogom, koja je već dovela do sedam udara u Karipskom moru i dramatično povećala napetosti sa Venecuelom i Kolumbijom.

Administracija predsednika Donalda Trampa je rekla Kongresu da su SAD u "nemeđunarodnom oružanom sukobu" sa narko-kartelima, tvrdeći da narkotici koje švercuju ubijaju desetine hiljada Amerikanaca svake godine i da to predstavlja "oružani napad".

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal

EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal