OPLJAČKAN JE JOŠ JEDAN MUZEJ U FRANCUSKOJ Dan nakon Luvra: Pljačkaši ukrali novčiće iz 18. i 19. veka.
DAN nakon značajne krađe u Luvru, nepoznate osobe opljačkale su još jedan francuski muzej – Kuću prosvetiteljstva Denija Didroa, posvećenu nasleđu velikog francuskog filozofa i koja se nalazi u gradu Langru (departman Gornja Marna).
O tome je izvestio list „Figaro“.
Ujutro 20. oktobra, zaposleni u muzeju otkrili su znakove provale na ulaznim vratima i polomljenu vitrinu, iz koje su nestali zlatnici i srebrni novčići iz muzejske kolekcije.
Istražitelji su sigurni da je zločin unapred isplaniran.
Ukradeni predmeti bili su deo takozvanog muzejskog blaga. To su bili novčići koje su pronašli radnici tokom restauracije zgrade muzeja 2011. godine. Kolekcija je obuhvatala 1.633 srebrna i 319 zlatnika iz 18. i 19. veka, vrednih oko 90.000 evra.
Vlasti Langra su angažovale privatnu bezbednosnu kompaniju da obezbedi noćni nadzor muzeja dok se njegov bezbednosni sistem ne poboljša. Tokom ovog perioda, muzej će ostati zatvoren.
