KREMLJ: Samit Rusija-SAD obostrana želja dvojice lidera
U PROCESU rešavanja ukrajinske krize nastupila je pauza i takva situacija zahteva angažovanje lidera Rusije i SAD, ali ono mora biti dobro pripremljeno, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u vezi sa samitom u Budimpešti.
On je naglasio da je sastanak obostrana želja lidera dve zemlje.
- Reč je o dvojici predsednika koji vole da rade efikasno i sa dobrim rezultatima. Ali, efikasnost uvek zahteva pripremu - naglasio je Peskov.
Spekulacije i predrasude
Kako je ocenio, pripremu samita prati veliki broj spekulacija i predrasuda, a najveći broj nema nikakve veze sa stvarnošću.
- Za sada nema nikakvih novosti. Jasno je da su pripreme praćene spekulacijama, predrasudama itd. U najvećem broju slučajeva one nemaju nikakvu vezu sa stvarnošću - rekao je Peskov.
Ruski stav o Ukrajini jasan
Prema njegovim rečima, Rusija je više puta izlagala svoj stav po pitanju Ukrajine, elementi tog stava su dobro poznato i njih je formulisao predsednik Vladimir Putin.
- Rusija je to uradila više puta. Naše stavove je jasno formulisao predsednik i oni su dobro poznati - rekao je portparol.
Prethodno su predsednici Rusije i Sjedinjenih Država održali telefonski razgovor. Strane su, između ostalog, razgovarale o situaciji oko Ukrajine. Nakon razgovora, Bela kuća je objavila svoju nameru da se sastane sa ruskim liderom u Budimpešti.
U petak se američki lider sastao sa Zelenskim u Vašingtonu. Prema Si-En-En-u, predsednik SAD objavio je da Ukrajina neće dobiti rakete dugog dometa. Portal „Aksios“ je primetio da su pregovori bili napeti, a američki lider je delovao oštro. Jedan izvor je naveo da je sastanak „prošao loše“.
(Sputnjik)
Preporučujemo
INCIDENT U BELOJ KUĆI: Muškarac priveden, oglasila se Tajna služba (FOTO/VIDEO)
22. 10. 2025. u 09:28
"PRIPREME ZA SAMIT U BUDIMPEŠTI I DALjE TRAJU": Orban o sastanku Putina i Trampa
22. 10. 2025. u 09:16
NEOČEKIVANA ODLUKA FICA: Podržaće nove sankcije Moskvi - Pod ovim uslovom
22. 10. 2025. u 12:03
JASNA PORUKA MOSKVE: Neophodna puna primena Rezolucije 1244 o Kosovu
22. 10. 2025. u 08:42
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)