KREMLJ: Samit Rusija-SAD obostrana želja dvojice lidera

U PROCESU rešavanja ukrajinske krize nastupila je pauza i takva situacija zahteva angažovanje lidera Rusije i SAD, ali ono mora biti dobro pripremljeno, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u vezi sa samitom u Budimpešti.

Foto: M.Stevanović

On je naglasio da je sastanak obostrana želja lidera dve zemlje.

- Reč je o dvojici predsednika koji vole da rade efikasno i sa dobrim rezultatima. Ali, efikasnost uvek zahteva pripremu - naglasio je Peskov.

Spekulacije i predrasude

Kako je ocenio, pripremu samita prati veliki broj spekulacija i predrasuda, a najveći broj nema nikakve veze sa stvarnošću.

- Za sada nema nikakvih novosti. Jasno je da su pripreme praćene spekulacijama, predrasudama itd. U najvećem broju slučajeva one nemaju nikakvu vezu sa stvarnošću - rekao je Peskov.

Ruski stav o Ukrajini jasan

Prema njegovim rečima, Rusija je više puta izlagala svoj stav po pitanju Ukrajine, elementi tog stava su dobro poznato i njih je formulisao predsednik Vladimir Putin.

- Rusija je to uradila više puta. Naše stavove je jasno formulisao predsednik i oni su dobro poznati - rekao je portparol.

Prethodno su predsednici Rusije i Sjedinjenih Država održali telefonski razgovor. Strane su, između ostalog, razgovarale o situaciji oko Ukrajine. Nakon razgovora, Bela kuća je objavila svoju nameru da se sastane sa ruskim liderom u Budimpešti.

U petak se američki lider sastao sa Zelenskim u Vašingtonu. Prema Si-En-En-u, predsednik SAD objavio je da Ukrajina neće dobiti rakete dugog dometa. Portal „Aksios“ je primetio da su pregovori bili napeti, a američki lider je delovao oštro. Jedan izvor je naveo da je sastanak „prošao loše“.

(Sputnjik)