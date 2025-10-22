"PRIPREME ZA SAMIT U BUDIMPEŠTI I DALJE TRAJU": Orban o sastanku Putina i Trampa
PRIPREME za mirovni samit između predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina u Budimpešti i dalje su u toku, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
Na svom nalogu na Fejsbuku, Orban je napisao da je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto trenutno u Vašingtonu i da se razgovori nastavljaju, iako datum sastanka još uvek nije utvrđen, preneo je Rojters.
- Samit će biti održan kada za to dođe vreme - poručio je Orban.
Prema ranijim najavama, Tramp i Putin su planirali da se sastanu u Mađarskoj kako bi razgovarali o mogućem rešenju rata u Ukrajini.
Međutim, planovi su pauzirani nakon što je Moskva odbila predlog za trenutni prekid vatre, čime su dovedeni u pitanje pokušaji pokretanja pregovora.
Tramp je rekao da "ne želi uzaludan sastanak" sa Putinom, ali je nagovestio da bi određeni pomaci mogli uskoro da uslede, dodavši da će "javnost biti obaveštena u naredna dva dana".
(Tanjug)
