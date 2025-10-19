FBI HITNO REAGOVAO: Otkrivena lovačka osmatračnica s koje se pratio Tramp
AMERIČKA tajna služba otkrila je sumnjivu lovačku osmatračnicu koja ima direktan pogled na mesto gde američki predsednik Donald Tramp izlazi iz predsedničkog aviona Er Fors 1 na međunarodnom aerodromu Palm Bič, a Federalni istražni biro (FBI) je preuzeo istragu, rekli su danas zvaničnici.
"Pre predsednikovog povratka u Vest Palm Bič, američka tajna služba je otkrila ono što liči na uzdignutu lovačku osmatračnicu u vidokrugu zone sletanja aviona Er Fors 1 .
Na licu mesta nije pronađena nijedna osoba. FBI je od tada preuzeo istragu, poslao je timove da prikupe sve dokaze sa mesta događaja i koristi naše mogućnosti za analizu podataka mobilnih telefona", rekao je Patel za Foks njuz.
Šef komunikacija američke tajne službe Entoni Guljelmi je potvrdio da organizacija "blisko sarađuje" sa FBI kao i sa lokalnom policijom u okrugu Palm Bič.
Guljelmi je rekao da su agenti otkrili osmatračnicu tokom svojih "prethodnih bezbednosnih priprema", pre Trampovog dolaska u Palm Bič.
- Nije bilo uticaja na bilo kakvo kretanje (predsednika), a nijedna osoba nije bila prisutna niti uključena na lokaciji. Iako nismo u mogućnosti da pružimo detalje o konkretnim predmetima ili njihovoj nameri, ovaj incident naglašava važnost naših slojevitih bezbednosnih mera - rekao je Guljelmi za Foks njuz.
Izvor iz policije je za Foks njuz rekao da izgleda da je osmatračnica postavljena "pre više meseci". Istraga o sumnjivoj osmatračnici dolazi nekoliko nedelja nakon što je Rajan Rut proglašen krivim za pokušaj atentata na Trampa tokom izborne kampanje pred predsedničke izbore prošle godine na terenu za golf u Palm Biču, koji je nameravao da izvede iz snajperskog gnezda koje je postavio u žbunju duž ograde.
Rut je optužen po pet federalnih krivičnih dela, uključujući pokušaj atentata na važnog predsedničkog kandidata, napad na federalnog službenika i višestruka krivična dela vezana za upotrebu vatrenog oružja.
Taj navodni pokušaj atentata usledio je nakon što je Tramp upucan u uvo tokom predizbornog skupa u Batleru, u Pensilvaniji.
