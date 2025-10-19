"TO JE PROPAGANDA": Hamas odgovorio Stejt departmentu
GRUPA Hamas se oglasila u nedelju povodom saopštenja Stejt departmenta u kojem se navodi da su izvori ukazali da će palestinska militantna grupa prekršiti sporazum o prekidu vatre sa Izraelom.
U saopštenju u nedelju, Hamas je rekao da su "američke optužbe lažne" i "u potpunosti se poklapaju sa obmanjujućom izraelskom propagandom koje pružaju pokriće za nastavak zločina okupacije i organizovane agresije" protiv Palestinaca u Gazi.
Američki Stejt department je saopštio da je obavestio zemlje uključene u mirovni sporazum u Gazi da se planira napad Hamasa na Palestince i da bi to bilo „teško“ kršenje sporazuma o prekidu vatre.
- Ovaj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi direktno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut posredničkim naporima - navodi se u saopštenju Stejt departmenta u subotu.
Hamas je saopštio da njihove policijske snage u Gazi, "uz široku podršku naroda i zajednice, ispunjavaju svoju nacionalnu dužnost u gonjenju bandi i njihovom pozivanju na odgovornost u skladu sa jasnim pravnim mehanizmima, kako bi zaštitile građane i sačuvale javnu i privatnu imovinu", prenosi indijski Telegraf.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SVE OČI UPRTE U KAIRO: Hamas spreman na povlačenje, evo šta do sada znamo
09. 10. 2025. u 19:42
RAZMENjENE LISTE TALACA I ZATVORENIKA: Oglasio se Hamas
08. 10. 2025. u 10:55
OTKRIVENO KADA TAČNO STUPA NA SNAGU PRIMIRJE U GAZI: Neće biti ceremonije predaje talaca
09. 10. 2025. u 17:06
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)