"TO JE PROPAGANDA": Hamas odgovorio Stejt departmentu

GRUPA Hamas se oglasila u nedelju povodom saopštenja Stejt departmenta u kojem se navodi da su izvori ukazali da će palestinska militantna grupa prekršiti sporazum o prekidu vatre sa Izraelom.

AP Photo/Abdel Kareem Hana

U saopštenju u nedelju, Hamas je rekao da su "američke optužbe lažne" i "u potpunosti se poklapaju sa obmanjujućom izraelskom propagandom koje pružaju pokriće za nastavak zločina okupacije i organizovane agresije" protiv Palestinaca u Gazi.

Američki Stejt department je saopštio da je obavestio zemlje uključene u mirovni sporazum u Gazi da se planira napad Hamasa na Palestince i da bi to bilo „teško“ kršenje sporazuma o prekidu vatre.

- Ovaj planirani napad na palestinske civile predstavljao bi direktno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre i potkopao značajan napredak postignut posredničkim naporima - navodi se u saopštenju Stejt departmenta u subotu.

Hamas je saopštio da njihove policijske snage u Gazi, "uz široku podršku naroda i zajednice, ispunjavaju svoju nacionalnu dužnost u gonjenju bandi i njihovom pozivanju na odgovornost u skladu sa jasnim pravnim mehanizmima, kako bi zaštitile građane i sačuvale javnu i privatnu imovinu", prenosi indijski Telegraf.

