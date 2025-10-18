MINHENSKI AERODROM U TOTALNOM HAOSU: Policija i vatrogasci u punoj pripravnosti

VEČERAS je jedan od najvećih aerodroma u Evropi, minhenski, ponovo zatvoren nakon što su u vazdušnom prostoru primećeni dronovi.

Zbog bezbednosne pretnje, aerodromske vlasti su donele hitnu odluku da nijedan avion ne poleti niti sleti dok se situacija ne razjasni.

Prema izveštajima nemačkih medija, policija i vatrogasne ekipe nalaze se u punoj pripravnosti. Avioni koji su već bili spremni za polazak ostaju zadržani na pistama, dok putnicima stižu uputstva da će nove informacije biti dostupne tek oko 22:35 časova. Neizvesnost i višesatno čekanje izazvali su nezadovoljstvo među putnicima, koji strpljivo čekaju razvoj situacije.

Ovo nije prvi put da minhenski aerodrom doživljava ovakvu situaciju. Pre dve nedelje, isti aerodrom je bio zatvoren zbog dronova, što je izazvalo haos u saobraćaju i stotine otkazanih letova.

Za sada nije poznato odakle su dronovi doleteli niti ko stoji iza incidenta. Policija intenzivno pretražuje okolinu aerodroma, dok nadležni apeluju na putnike da ostanu mirni i da prate obaveštenja.

Situacija je u toku, a vlasti pozivaju na oprez dok se ne utvrde svi detalji nove dronske invazije u Minhenu.

