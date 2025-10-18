Svet

DOVOLJNO JE ŠTO TRAMP NIJE REKAO “NE” Zelenski poslao jasnu poruku

В.Н.

18. 10. 2025. u 20:36

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izrazio je optimizam povodom svoje posete Sjedinjenim Američkim Državama i mogućnosti da Kijev dobije rakete Tomahavk, iako nije sklopio sporazum sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, prenosi NBC News.

AP Photo/Denes Erdos

- Dobro je što predsednik Tramp nije rekao ‘ne’, iako za sada nije kazao ‘da’- izjavio je Zelenski za američku tv mrežu posle susreta sa Trampom. Prema njegovim rečima, Ukrajina opremljena raketama dugog dometa Tomahavk bila bi istinski razlog za zabrinutost Putina.

- Mislim da se Putin plaši da će nam SAD dati Tomahavke. Takođe verujem da se boji da ćemo ih mi i upotrebiti - rekao je Zelenski. Putin je nedavno upozorio da bi davanje ovih raketa Ukrajini označilo “kvalitativno novu fazu eskalacije”.

Povratak u Ukrajinu bez sporazuma o raketama Tomahavk verovatno će, ipak, podstaći kritičare Zelenskog da ga upitaju zašto je uopšte išao u SAD, navodi NBC. Tramp je tokom sastanka sa Zelenskim u izvesnoj meri ograničio očekivanja u vezi sa sporazumom o ovim raketama, prenela je tv mreža.

(Tanjug)

