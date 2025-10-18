RUSI ULAZE U LIMAN, PUKAO JE FRONT: Putin vraća grad koji je izgubio 2022. (FOTO)
RUSKE snage probile su odbranu i ušle u Liman sa istočne strane, saopštili su danas ruski vojni izvori, što priznaju i ukrajinski analitičari.
Prema izveštajima, ruske jurišne grupe već su ušle u istočne delove grada, a na ukrajinskim mapama deo teritorije između naselja Torsko i Liman označen je kao „siva zona“, što znači da više nije pod potpunom kontrolom Kijeva. Čak je i poznata ukrajinska analitička platforma DeepState potvrdila da se borbe vode unutar grada.
Podsetnik: kako je Rusija izgubila Liman 2022. godine
Grad Liman, koji se nalazi u Donjeckoj oblasti, bio je pod ruskom kontrolom od proleća 2022. godine, ali je izgubljen krajem septembra iste godine tokom ukrajinske kontraofanzive u pravcu Harkova i Donbasa. Tada su jedinice Oružanih snaga Ukrajine opkolile grad, presekle puteve snabdevanja i nanele ozbiljne gubitke ruskim snagama koje su bile prinuđene da se povuku.
Gubitak Limana tada je bio jedno od prvih velikih povlačenja ruske vojske nakon aneksije Donjecke oblasti i imao je značajan simboličan efekat, jer je došao svega nekoliko dana nakon što je predsednik Vladimir Putin potpisao ukaz o priključenju te teritorije Rusiji.
Novi pokušaj preuzimanja kontrole
Sada, nešto više od dve godine kasnije, ruska vojska ponovo napreduje prema Limanu i, kako tvrde ruski vojni izvori, ulazi u istočne kvartove grada. Borbe se vode i na pravcu od Torskog, dok ruska artiljerija i avijacija intenzivno gađaju ukrajinske položaje u okolini.
Ukrajinski izvori potvrđuju da se situacija „dinamično menja“ i da su ruske snage uspele da se probiju kroz prve linije odbrane. Za sada, borbe za grad još traju, ali sve više analitičara ocenjuje da je „front kod Limana ponovo u pokretu“.
(Informer)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NEMAČKI DIPLOMATA RAZOČARAN: Putin uvek uspeva da manipuliše Trampom
18. 10. 2025. u 19:20
PET MOGUĆIH ZAVRŠETAKA RATA U UKRAJINI: Šta (ne) deluje ostvarivo
18. 10. 2025. u 12:00
"VREME JE ZA DOGOVOR" Tramp pozvao Zelenskog da okonča sukob u Ukrajini
18. 10. 2025. u 08:33
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)