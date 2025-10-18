Svet

BIVŠI PREDSEDNIK OD UTORKA NA ROBIJI: Nikola Sarkozi će biti zatvoren u izolacionom odeljenju zatvora La Sante

18. 10. 2025. u 18:20

BIVŠI francuski predsednik Nikola Sarkozi biće zatvoren u izolacionom odeljenju zatvora La Sante u Parizu od utorka, 21. oktobra, objavio je BFMTV, pozivajući se na izvore.

Sarkozi je u septembru osuđen za kriminalnu zaveru povodom finansiranja njegove predsedničke kampanje 2007. godine sredstvima  iz Libije, u zamenu za diplomatske usluge tadašnjem lideru te zemlje Moameru Gadafiju. 

Iako se žalio na presudu, odložen nalog za hapšenje primenjuje se odmah, dok će žalbeni postupak biti nastavljen.

Zatvor La Sante smešten je nasuprot doma za stare u stambenom delu pariskog 14. arondismana, a tokom proteklih 150 godina u njemu su zatvorske kazne izdržavale mnoge poznate ličnosti među kojima je i jedan od najtraženijih terorista na svetu 1970-ih i 1980-ih godina prošlog veka, Iljič Ramirez Sančez, zvani "Karlos Šakal".

U njemu je na kraju 19. veka bio zatvoren i oficir francuske vojske jevrejskog porekla Alfred Drajfus, koji je zbog antisemitizma bio pogrešno osuđen za izdaju, i nedavno i Aleksandar Benala, pomoćnik i bivši telohranitelj francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je osuđen na zatvorsku kaznu nakon što je snimljen kako tuče demonstrante.

Zatvor La Sante je izgrađen 1867. godine, sa prepoznatljivim radijalnim rasporedom osmišljenim da zatvorenicima pruži osećaj stalnog nadzora, a nedavno je renoviran i modernizovan.

