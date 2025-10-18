RIM VELIKOM BRZINOM MENJA LICE SA ZATVORENIM RADNJAMA: Mesare, pekare, male radnje koje su prodavale sve, spuštaju roletne

RIM menja velikom brzinom ono što se zove urbani dekor, u pet godina zatvoreno je 14.529 radnji, tako se sa 63.158 stiglo do 48.629, do kraja ove godine procena je da će ih biti i 15.000 zatvoreno. Stigli neki drugi uslužni sektori i promenio se izgled ulica, kvartova, a veliki broj lokala ostao je sa spuštenim roletnama, niko ih ne iznajmljuje.

Foto: EPA

Sve je prešlo u ruke velikih distributera ili digitalne kupovine, opstaje poneki nostalgičar, hoće da izdrži po cenu da jedva spaja kraj sa krajem, guši ga cena najma, porezi, a prodaja simbolična, sećajući se “kako je ovde pre bilo sve drugačije…” I male radnje sa odevnim predmetima, bižuterijom, sve nestaje, stigla neka konkurencija, a sa njom i nove navike građana koji idu u velike tržne centre ili kupuju onlajn.

Statistika pokazuje da je zatvoren broj radnji koje su prodavale proizvode za održavanje higijene stana u rekordnom procentu, 53,9 u pet godina, prodavnice lampi 40.9 %, bižuterije 36%, kozmetičkih proizvoda, ono što se zvalo parfimerija, 26,4%, cipela i odeća za 23,9%. Nema nade da nađete stolara, retko pekara pa poručite svež hleb za sutra, bricu u malom salonu, sada su to neki luksuzni a cene ogromne.

Šta se uvećalo to je materijal za gradnju ali samo za 1,3 posto, lekovi u malim strkturama za 1,6 posto ali zato je u velikim apotekama uvećanje potrošnje za 14 posto ili se kupuju on line, tu je uvećanje za 29 procenata. Samo na periferiji grada izdrži još poneki mesar, pekara, ili prodavac voće i povrća.

U svim tim zatvorenim prostorima ako se i otvori ponešto to je nešto novo, to je ono prilagođeno turistima, barovi, bistroi, i to izvan istorijskog dela grada, a u brojnim kvartovima lokale su iznajmili neki novi stanovnici glavnog grada, sa raznim etničkim kuhinjama, kineske, azijska i njihovi sunarodnici ih uglavnom pune kao gosti, ali i drugi fenom ide uz to, ne malo građana Italijana, starosedeoca, prodaje stan i seli se u neki drugi deo grada, ostaju uglavnom stariji i tako i stanove u tim zonama zaposedaju novi stanovnici Rima, stvarajući tako homogene zajednice.