ŠEF PENTAGONA U BOJAMA RUSKE ZASTAVE: Ministar rata SAD kravatom šokirao Zelenskog

Foto: Profimedia

Ministar rata SAD Pit Hegset prisustvovao je sastanku američkog predsednika Donalda Trampa i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i novinarima nije promakao jedan modni detalj.

Naime, Hegset je nosio kravatu na bele, plave i crvene štrafte. Iako su te boje prisutne i na američkoj zastavi, na ministrovoj kravati - dok je sedeo preko puta Zelenskog - one su bile raspoređene kao na ruskoj zastavi.

Kravata nije bila jedini "modni detalj" koji su novinari primetili na sastanku u Beloj kući.

Tramp je pohvalio "stajling" Vladimira Zelenskog koji je na sastanak došao u crnoj jakni koja liči na sako i pantalonama.

Trampu to nije promaklo i pohvalio je izbor odeće svog sagovornika.

"Mislim da izgleda sjajno u toj jakni i nadam se da će ljudi primetiti. Zapravo je veoma elegantna, sviđa mi se", rekao je Tramp.

(Kurir)

