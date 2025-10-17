Svet

PREDAO SE DŽON BOLTON: Bivši savetnik za nacionalnu bezbendost Bele kuće optužen po 18 tačaka

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

17. 10. 2025. u 15:22

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Bolton predao se danas federalnim vlastima nakon što je optužen po 18 tačaka koje se odnose na nepropisno rukovanje poverljivim materijalima.

Foto: Tanjug-AP

Kako javlja Foks njuz, fotoreporteri su jutros po lokalnom vremenu uslikali Boltona dok je izlazio iz svog doma u Bedesdi, u saveznoj državi Merilend.

Kasnije su ga kamere zabeležile kako ulazi u savezni sud u Grinbeltu.

Bolton je optužen po osam tačaka prenosa informacija odbrambene važnosti i deset tačaka zadržavanja informacija odbrambene važnosti.

(FoxNews)

Svet

0

14. 10. 2025. u 13:06

