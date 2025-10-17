PREDAO SE DŽON BOLTON: Bivši savetnik za nacionalnu bezbendost Bele kuće optužen po 18 tačaka
Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost Bele kuće Džon Bolton predao se danas federalnim vlastima nakon što je optužen po 18 tačaka koje se odnose na nepropisno rukovanje poverljivim materijalima.
Kako javlja Foks njuz, fotoreporteri su jutros po lokalnom vremenu uslikali Boltona dok je izlazio iz svog doma u Bedesdi, u saveznoj državi Merilend.
Kasnije su ga kamere zabeležile kako ulazi u savezni sud u Grinbeltu.
Bolton je optužen po osam tačaka prenosa informacija odbrambene važnosti i deset tačaka zadržavanja informacija odbrambene važnosti.
(FoxNews)
