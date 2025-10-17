ORBAN OTKRIO NAJNOVIJE INFORMACIJE: Razgovarao sam sa Putinom...

PREMIJER Mađarske Viktor Orban rekao je danas da je razgovarao telefonom sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da su pripreme za Putinov sastanak sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u Budimpešti u punom zamahu.

"Razgovor sa ruskim predsednikom je održan. Pripreme su u punom jeku", napisao je Orban na Fejsbuku.

Nakon što je Tramp u četvrtak najavio da će se sastati sa Putinom u mađarskoj prestonici kako bi razgovarali o završetku rata u Ukrajini, Orban je ranije danas rekao da je Budimpešta sada jedino mesto u Evropi gde bi ovakav sastanak mogao da se održi.

Prema njegovim rečima, Mađarska je gotovo jedina zemlja koja se konstantno, otvoreno i aktivno zalagala za mir tokom poslednje tri godine. Kako je naveo, ako se potpiše mirovni sporazum u vezi sa ratom u Ukrajini, "evropski ratni plan će morati da se odbaci" i biće potreban evropski plan bezbednosti i vojnog razvoja, prenela je danas mađarska agencija MTI.

- Iskustvo pokazuje da mir uvek mora biti potkrepljen vojnim kapacitetima - rekao je, dodajući da Evropa to trenutno nema i da je stoga više zavisna od SAD nego što bi trebalo. Prema njegovim rečima, ako izbije sukob na istočnom krilu Evrope, nikada ne bi trebalo da se postavi pitanje da li je Evropa sposobna da se brani ako se istočni front pomeri na zapad.

- Potreban je mirovni plan koji pokriva i bezbednost. Retko je u politici da dvadesetak političara koji pozivaju na ratnu strategiju odlučuje da krene u drugom pravcu. Ali nakon mirovnog sporazuma na Bliskom istoku i samita Tramp-Putin, zašto ne bismo verovali da će i Evropljani slediti put zdravog razuma - rekao je on. Mađarski premijer je prethodno za Radio Košut rekao da je sinoć telefonom razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

