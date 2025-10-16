Svet

PUTIN I ZELENSKI ZA ISTIM STOLOM? Tramp tvrdi da ima plan

В. Н.

16. 10. 2025. u 21:43

PORTPAROLKA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa Karolin Levit izjavila je danas da američki predsednik veruje da još uvek postoji mogućnost da dođe do direktnog sastanka između predsednika Rusije Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog.

foto: Tviter

Na brifingu za novinare u Vašingtonu, Levit je navela da je Tramp izrazio spremnost da pomogne u organizaciji tog susreta, dodajući da je slična inicijativa bila razmatrana i nakon njegovog sastanka s Putinom u Aljasci u avgustu ove godine, prenosi Skaj njuz.

Prema njenim rečima, Zelenski je tada poručio da je spreman za razgovor sa ruskim predsednikom, ali do susreta nije došlo jer Moskva nije dala konačan odgovor.

Levit je takođe istakla da je Putin, kako je prenela, "posvećen ideji razgovora sa Trampom", ocenivši to kao pozitivan signal za buduće diplomatske napore.

Razgovor Trampa i Putina trajao je ukupno dva sata, a američki predsednik smatra da je postignut napredak u pogledu rešavanja sukoba u Ukrajini, rekla je portparolka.

- Predsednik će pokušati da dodatno pokrene stvari ka miru - zaključila je Levit.

(Tanjug)

