NEOPHODNOST I PROBLEM: Putin doneo važnu odluku

15. 10. 2025. u 22:31

RUSKI predsednik Vladimir Putin odobrio je koncept migracione politike Rusije za period 2026-2030.

Putin je ranije izjavio da je Rusija zainteresovana za "neophodnu radnu snagu" iz inostranstva.

Istovremeno, šef države je priznao postojanje velikog broja problema u oblasti migracija u Rusiji.

