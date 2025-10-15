NEOPHODNOST I PROBLEM: Putin doneo važnu odluku
RUSKI predsednik Vladimir Putin odobrio je koncept migracione politike Rusije za period 2026-2030.
Putin je ranije izjavio da je Rusija zainteresovana za "neophodnu radnu snagu" iz inostranstva.
Istovremeno, šef države je priznao postojanje velikog broja problema u oblasti migracija u Rusiji.
