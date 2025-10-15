Svet

RUSIJA NE TRPI ŠPIJUNE: Putin potpisao zakon kojim se pooštravaju kazne za strane agente

Novosti online

15. 10. 2025. u 20:41

RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se pooštravaju kazne za strane agente koji se ne pridržavaju propisa koji regulišu njihove aktivnosti.

Foto: Profimedia

Zakon ukida zahtev da strani agent mora da počini dva administrativna prekršaja prema članu 19.34 Zakona o administrativnim prekršajima Ruske Federacije („Kršenje postupka za delovanje stranog agenta“) u roku od jedne godine da bi nastala krivična odgovornost; zamenjuje se jednim prekršajem.

