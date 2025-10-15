RUSIJA NE TRPI ŠPIJUNE: Putin potpisao zakon kojim se pooštravaju kazne za strane agente
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se pooštravaju kazne za strane agente koji se ne pridržavaju propisa koji regulišu njihove aktivnosti.
Zakon ukida zahtev da strani agent mora da počini dva administrativna prekršaja prema članu 19.34 Zakona o administrativnim prekršajima Ruske Federacije („Kršenje postupka za delovanje stranog agenta“) u roku od jedne godine da bi nastala krivična odgovornost; zamenjuje se jednim prekršajem.
Preporučujemo
PESKOV OTKRIO: Evo da li je Tramp zaista čestitao Putinu rođendan
15. 10. 2025. u 16:19
PUTIN I EL ŠARA U KREMLjU: Sirija će poštovati sve ranije sporazume sa Rusijom (VIDEO)
15. 10. 2025. u 15:00
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)