"PROCES NA ALJASCI JOŠ NIJE ZAVRŠEN": Lavrov progovorio o gorućem problemu

PROCES pokrenut tokom samita Rusija-SAD na Aljasci još nije završen, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov za ruske medije.

Foto: Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

„Ko zna? Ne mogu da pogađam“, rekao je Lavrov, odgovarajući na pitanje koliko će dugo trajati „faktor Aljaske“.

„Ponavljam, aljaski proces nije završen“, dodao je on.

Ministar je dodao da samit ruskog i američkog lidera, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na Aljasci nije predstavljao proboj, već prilika da se međusobno razumeju.

„Već je bilo brojnih izjava na ovu temu od zvaničnika ruskog Ministarstva spoljnih poslova i predsedničke administracije. Predsednik Rusije Vladimir Putin je o tome govorio na konferenciji za novinare u Dušanbeu. On je zaključio — ne doslovno, ali u suštini — da se još mnogo toga može učiniti na osnovu sporazuma postignutih tokom samita na Aljasci“, primetio je Lavrov.

On je dodao da je Putin takođe objasnio kako može da se sprovede koncept specijalnog izaslanika predsednika SAD Stivena Vitkofa.

„Oni koji su prisustvovali ovim pregovorima ne mogu otkriti detalje iz očiglednih razloga. Ali suština je bila da je predsednik Rusije Putin doneo na Aljasku odgovor na predloge koje je nekoliko nedelja ranije Moskvi dostavio specijalni izaslanik američkog predsednika Vitkof“, objasnio je Lavrov.

Prema njegovim rečima, „predsednik Rusije Putin tada je odvojio malo vremena da razmisli o tome, a na Aljasci je rekao da je spreman da se složi sa konceptom koji je Vitkof doneo, budući da on, pre svega, odražava razumevanje osnovnih uzroka i usmeren je na njihovo otklanjanje“.

„U stvari, on je objasnio kako, nakon što je prihvatio ovaj koncept, on može biti sproveden u delo“, pojasnio je Lavrov.

Kako je naveo, Moskva i dalje čeka konkretne reakcije na rezultate razgovora na Aljasci.

„Mi se (rezultata samita) pridržavamo“, uverio je Lavrov.



Lavrov je ocenio da „Trampova administracija sada shvata potrebu da se udubi u uzroke (ukrajinskog sukoba) i pokušava to da učini“.

Ultimatumi Evrope i Kijeva

Posebno je skrenuo pažnju na ultimatume koje su Trampu postavili Evropa i Vladimir Zelenski.

„Videćemo kako će se stvari odvijati u Vašingtonu i kako će administracija reagovati gotovo drske ultimatume koje Vladimir Zelenski i neki Evropljani javno postavljaju Trampu i njegovom timu, zahtevajući da promene njihove unutrašnje osećaje i intuitivne pristupe Ukrajini i da otvoreno zauzmu stav koji promovišu najfanatičniji rusofobični Evropljani. Videćemo“, istakao je ruski ministar.

„Nikada nisam pretpostavljao da će Evropa biti toliko skandalozna u svojim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama“, priznao je Lavrov.

Evropske zemlje žele da ukrajinski sukob postane rat američkog predsednika Donalda Trampa.

„To bi za njih bio melem na ranu. Oni sada ne znaju kako da pokradu naše rezerve. Izgleda da su i Belgijance nagovorili da će podeliti odgovornost. Predsednik (Francuske Emanuel) Makron je rekao da nikada tako nešto ne bi dozvolio, jer je to krađa. Barem nekakvo razumevanje postoji u Jelisejskoj palati“, naveo je on.

Kada je reč o optužbama evropskih zemalja na račun Rusije u vezi sa dronovima, Lavrov je istakao da su ignorisali pozive sa ruske strane da se o tome na profesionalnom, vojnom nivou razgovara.

„A ako je istina to što su pokazali – ti dronovi nisu u stanju tako daleko da lete, da iz Rusije stignu do Poljske i to bliže centru“, rekao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Evropa i Nemačka su, pre svega, spremne da žrtvuju svoje ekonomske interese samo da bi Rusiji bilo loše.

„Sada su promenili svoje prognoze. Ranije su govorili da ćemo početi rat protiv njih pre 2030. godine. Sada kažu da će to biti pre 2036. Zavisi. Nekima je potrebno brzo da iscede budžetska sredstva. Ukinuli su zakon koji je ograničavao nemačke vojne izdatke“, ocenio je Lavrov.

O istanbulskom procesu

Ruski ministar je napomenuo da Rusija takođe čeka odgovor ukrajinske strane na predloge o „modernizaciji“ istanbulskog procesa.

„Čekamo odgovor. Kao što čekamo reakciju nakon Aljaske, čekamo i odgovor na naše predloge za ‘modernizaciju’ istanbulskog procesa“, naveo je ministar.

Prema rečima ministra, na tu temu vlada „potpuna tišina“.

On je objasnio da su se Ukrajinci žalili na dve stvari u okviru istanbulskog procesa: da pregovarači nemaju potrebna ovlašćenja, navodeći „nizak nivo“, po njihovom mišljenju, iako to nije bio slučaj. Drugi problem je bio što su se, zbog nedovoljnih ovlašćenja, bavili samo humanitarnim pitanjima — razmenom zarobljenika, vraćanjem tela i pitanjima dece.

„Reagujući na ovo, izlazeći u susret njihovim zabrinutostima, predložili smo, kao prvo, značajno podizanje nivoa šefova delegacija. Drugo, da pod njihovim vođstvom budu tri grupe – ne samo humanitarna, koja se u svakom slučaju bavi važnim pitanjima, već i vojna i politička. Drugim rečima, u dobroj veri smo odgovorili na kritike ukrajinskih pregovarača. Predložili smo im korake koji bi, uzimajući u obzir ove kritike, doneli određena poboljšanja u pregovaračkom procesu“, naglasio je Lavrov.

Zelenski želi nastavak sukoba

Lavrov je podsetio da je Vladimir Zelenski, nakon što je prisustvovao Generalnoj skupštini UN u Njujorku, svojim saradnicima rekao da se kurs ka nastavku rata neće promeniti.

„Prema našim informacijama, kada se Zelenski vratio iz Njujorka posle Generalne skupštine UN, sazvao je sastanak na kojem je izjavio da neće biti nikakvih promena u njihovoj politici, da situacija na frontu ne daje osnova ni za razmišljanje o bilo kakvoj ‘slabosti’. Navodno, treba nastaviti sa borbom, tražeći nove isporuke dalekometnog oružja“, podsetio je ministar.

Istovremeno, saveznici Vašingtona ubeđuju američkog predsednika Donalda Trampa da nisu Evropa i Zelenski ti koji prave gluposti, već da Rusija navodno ne želi mir.

„Da, on je pod pritiskom. Posle Aljaske, otišao je na ‘konsultacije’, kako je rekao, sa svojim saveznicima u Vašingtonu. Oni su tamo doleteli i doveli Zelenskog. Ni ne kriju da žele da Trampa, kako se kaže, skrenu sa puta koji je on sam izabrao sopstvenim političkim instinktima. Pokušavaju da iskoriste Trampovu prirodnu sklonost da što brže donosi odluke. Pokušavaju da odlože ovu odluku na svaki mogući način. Pokušavaju da ga ubede da nisu Zelenski i Evropa ti koji se ‘prave budale’, već je ruski predsednik Vladimir Putin onaj koji ne želi mir“, zaključio je Lavrov.



(Sputnjik)