OD RUŠEVINA U GAZI MOGLO BI DA SE IZGRADI 13 PIRAMIDA U GIZI: Za obnovu 70 milijardi dolara
NAJNOVIJA zajednička procena UN-a, EU i Svetske banke jeste da će za obnovu Gaze, nakon dve godine rata, biti potrebno najmanje 70 milijardi dolara, a mogla bi proći i decenija da se palestinska enklava u potpunosti oporavi.
Tokom dvogodišnjeg rata ogromni delovi Gaze su pretvoreni u pustoš, više od 90 odsto stanovništa koje broji dva miliona ljudi je raseljeno, dok je oko 78.000 stradalo.
Kuće i zgrade sravnjene su sa zemljom, obradiva zemljišta razorena, zdravstveni sistem je uništen.
Prema podacima Programa UN za razvoj (UNDP) količina ruševina u Gazi nagomilala bi se 12 metara u visinu da se rasporedi po čitavom njujorškom Central Parku, ili bi bila dovoljna za izgradnju 13 divovskih piramida u Gizi u Egiptu, prenosi Kliks.
Najnoviji trošak obnove izračunat je u septembru i veći je od 53 milijarde dolara, koliko su UN, Svetska banka i EU procenili u februaru.
-Procenjena šteta i ruševine u čitavoj Gazi iznose oko 55 miliona tona, rekao je Žako Kilije, specijalni predstavnik administratora UNDP-a za program pomoći Palestincima.
-Drugim rečima, osim primera sa Central Parkom koji sam pomenuo, to je jednako i 13 piramida u Gizi, naveo je Kilije na konferenciji za novinare UN-a u Ženevi putem video veze.
Naveo je da će u naredne tri godine biti potrebno 20 milijardi dolara, dok će ostatak sredstava biti potreban tokom dužeg vremenskog perioda — moguće čak i decenijama.
Najveći deo razaranja zabeležen je u gradu Gaza. Oko 83 odsto svih građevinskih objekata tamo je oštećeno, prema podacima Satelitskog centra UN-a (UNOSAT).
UNDP je saopštio da je već uklonjeno oko 81.000 tona ruševina iz Pojasa Gaze, a čišćenje se nastavlja.
Kilije je ukazao na “pozitivne signale” potencijalnih donatora iz arapskog sveta, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, ne ulazeći u detalje.
U međuvremenu, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će tražiti podršku zemalja Zaliva, SAD-a i Evrope za obnovu Gaze u okviru novog sporazuma o prekidu vatre, te da veruje da će finansijska sredstva biti brzo obezbeđena.
U razgovoru s novinarima na povratnom letu iz Šarm el Šeika, gde su on i drugi lideri u ponedeljak potpisali sporazum, Erdogan je rekao da je njegova vlada fokusirana na obnovu i pružanje humanitarne pomoći, uključujući mogućnost slanja kontejnerskih kuća u Gazu.
