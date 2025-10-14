"ON STVARNO MORA DA REŠI OVAJ RAT" Tramp kritikovao Putina tokom susreta sa novinarima u Beloj kući

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina tokom današnjeg razgovora sa novinarima u Beloj kući.

Foto: Profimedia

Tramp je rekao da ruski lider jednostavno nije voljan da okonča ''svoj rat u Ukrajini'', prenosi Rojters.

- Gledajte, veoma sam razočaran jer smo Vladimir i ja imali veoma dobar odnos, verovatno i dalje imamo.

On stvarno mora da reši ovaj rat. Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin - rekao je Tramp.

Trump questions Putin’s war: “He lost 1.5 million soldiers…long gas lines in Russia…economy close to collapse. Why won’t he just end it?” Is this the real cost of prolonged conflict? 🇷🇺🇺🇸 #Ukraine #Russia #WarQuestions pic.twitter.com/v3hHaQFUEX — ceanpolitics (@ceanglobal) October 14, 2025