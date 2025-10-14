"ON STVARNO MORA DA REŠI OVAJ RAT" Tramp kritikovao Putina tokom susreta sa novinarima u Beloj kući
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina tokom današnjeg razgovora sa novinarima u Beloj kući.
Tramp je rekao da ruski lider jednostavno nije voljan da okonča ''svoj rat u Ukrajini'', prenosi Rojters.
- Gledajte, veoma sam razočaran jer smo Vladimir i ja imali veoma dobar odnos, verovatno i dalje imamo.
On stvarno mora da reši ovaj rat. Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin - rekao je Tramp.
Preporučujemo
TRAMP ŠOKIRAO IZJAVOM O ZELENSKOM: "Znam šta će tražiti…"
14. 10. 2025. u 21:35
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)