"ON STVARNO MORA DA REŠI OVAJ RAT" Tramp kritikovao Putina tokom susreta sa novinarima u Beloj kući

14. 10. 2025. u 22:08

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp ponovo je kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina tokom današnjeg razgovora sa novinarima u Beloj kući.

ОН СТВАРНО МОРА ДА РЕШИ ОВАЈ РАТ Трамп критиковао Путина током сусрета са новинарима у Белој кући

Foto: Profimedia

Tramp je rekao da ruski lider jednostavno nije voljan da okonča ''svoj rat u Ukrajini'', prenosi Rojters.

- Gledajte, veoma sam razočaran jer smo Vladimir i ja imali veoma dobar odnos, verovatno i dalje imamo.

On stvarno mora da reši ovaj rat. Znate, trenutno u Rusiji imaju duge redove ljudi koji čekaju na benzin - rekao je Tramp.

