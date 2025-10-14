LJUDI IZGORELI U AUTOBUSU: Mnogo poginulih, dvoje dece ima teške opekotine
NAJMANjE 19 ljudi poginulo je danas popodne u državi Radžastan na zapadu Indije kada je u jednom autobusu izbio požar, preneli su indijski mediji emiter NDTV pozivajući se na policiju.
Indijska državna televizija NDTV prenela je da je autobus prevozio 57 putnika na liniji od Džaizalmera do Džodpura kada se pojavio dim iz zadnjeg dela vozila, prenosi Rojters. Vozač je zaustavio autobus pored puta, ali vatra je zahvatila celo vozilo u roku od samo nekoliko minuta.
Pored 19 poginulih, još 15 putnika, uključujući dvoje dece, zadobilo je ozbiljne opekotine, pri čemu su neki pretrpeli opekotine do 70 odsto, navodi NDTV, ali Rojters nije mogao nezavisno da proveri detalje izveštaja. Policija veruje da je požar izazvan kratkim spojem u motoru vozila.
(Tanjug)
Preporučujemo
LIDERI RAZVIJAJU PARTNERSTVO RUSIJE I INDIJE: Modi čestitao Putinu rođendan
07. 10. 2025. u 16:20
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)