LJUDI IZGORELI U AUTOBUSU: Mnogo poginulih, dvoje dece ima teške opekotine

NAJMANjE 19 ljudi poginulo je danas popodne u državi Radžastan na zapadu Indije kada je u jednom autobusu izbio požar, preneli su indijski mediji emiter NDTV pozivajući se na policiju.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Indijska državna televizija NDTV prenela je da je autobus prevozio 57 putnika na liniji od Džaizalmera do Džodpura kada se pojavio dim iz zadnjeg dela vozila, prenosi Rojters. Vozač je zaustavio autobus pored puta, ali vatra je zahvatila celo vozilo u roku od samo nekoliko minuta.

Pored 19 poginulih, još 15 putnika, uključujući dvoje dece, zadobilo je ozbiljne opekotine, pri čemu su neki pretrpeli opekotine do 70 odsto, navodi NDTV, ali Rojters nije mogao nezavisno da proveri detalje izveštaja. Policija veruje da je požar izazvan kratkim spojem u motoru vozila.

(Tanjug)