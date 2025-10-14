PENTAGON ŽELI DA ODREDI ŠTA NOVINARI MOGU DA OBJAVLJUJU: Mediji u SAD šokirani

VELIKI broj istaknutih američkih medija odbio je da pristane na novu politiku Ministarstva odbrane koja ograničava šta akreditovani novinari smeju da objavljuju, izveštava nemačka agencija DPA.

Foto Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Novinari imaju rok do 17 časova danas da pristanu na nova pravila, izmenjena nakon što je njihov prvi nacrt, u kojem je pisalo da informacije „moraju prvo biti odobrene za javno objavljivanje od strane odgovarajućeg zvaničnika čak i ako nisu poverljive“, naišao na snažno protivljenje, prema izveštajima američkih medija.

Udruženje koje predstavlja novinare koji izveštavaju o Pentagonu (PPA) saopštilo je da nova pravila i dalje „izgledaju kao da su osmišljena da uguše slobodu štampe i potencijalno nas izlože krivičnom gonjenju samo zato što radimo svoj posao“. Medijske kuće poput Njujork tajmsa, Vašington posta, Atlantika i Si-En-Ena saopštile su da neće potpisati revidiranu politiku Pentagona, rekavši da ona krši Prvi amandman na Ustav SAD, koji garantuje pravo na slobodu govora.

„Kršenje Prvog amandmana“

Met Marej, izvršni urednik Vašington posta, juče je rekao: „Predložena ograničenja potkopavaju zaštitu Prvog amandmana postavljanjem nepotrebnih ograničenja na prikupljanje i objavljivanje informacija.“

Glavni urednik Atlantika, Džefri Goldberg, rekao je u ponedeljak da „uslovi krše naša prava (garantovana) Prvim amandmanom i prava Amerikanaca koji žele da znaju kako se raspoređuju vojni resursi i osoblje finansirano novcem poreskih obveznika“.

Ričard Stivenson, šef vašingtonskog biroa Njujork tajmsa, rekao je u saopštenju u petak da nova politika „preti kažnjavanjem (novinara) zbog rutinskog prikupljanja podataka zaštićenih Prvim amandmanom“.

Ministar odbrane Pit Hegset je u objavi na platformi društvenih medija rekao da je sve što nova pravila zahtevaju da „novinari više ne mogu slobodno tumarati okolo“, „novinari moraju da nose vidljivu oznaku“ i da „akreditovani novinari više ne smeju da podstiču na krivična dela“.

(index)