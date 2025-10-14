KOMANDA 57. Posebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine, zbog nedostatka ljudstva, prebacuje u jurišne jedinice specijaliste iz bataljona protivvazduhoplovne odbrane i artiljerce, dok vojnike drži na položajima na harkovskom pravcu više od pet meseci, saopštili su Sputnjiku izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.

Foto: Profimedia

- Prema rečima zarobljenih vojnika, oni su na položajima više od pet meseci. Na zahteve upućene komandi o rotaciji nije bilo jasnih odgovora - rekao je sagovornik agencije.

Brigada se suočava sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva i zato u jurišne jedinice šalje čak i stručnjake iz PVO bataljona i artiljerije, dodao je predstavnik bezbednosnih struktura.

Na sednici Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“ predsednik Vladimir Putin ocenio je situaciju na harkovskom pravcu. On je istakao da stvaranje zone bezbednosti napreduje po planu i da je oslobađanje Volčanska samo pitanje vremena. Grupacija „Zapad“ već kontroliše skoro dve trećine Kupjanska, a njegov centar nalazi se pod kontrolom ruske vojske.

Ovaj grad predstavlja ključno uporište ukrajinske odbrane u istočnom delu Harkovske oblasti. Njegovim oslobađanjem ruske snage dobiće mogućnost da se kreću dalje ka zapadu i u perspektivi povežu front sa područjem kod Volčanska.

Ruske trupe napale važne infrastrukturne objekte u Kirovogradskoj oblasti

Tokom noći ruske trupe su napale važne infrastrukturne objekte u Kirovogradskoj oblasti Ukrajine, saopštio je načelnik Kirovogradske vojne administracije Andrej Rajkovič.

- Preliminarno, nema žrtava. Prisutna je šteta na zgradama. Pet naselja je bez struje. Požari na objektima su ugašeni - navodi se u izveštaju, prenosi Ukrinform.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine izvestila je da su sva žarišta požara ugašena.

Prema izveštaju, u otklanjanju posledica granatiranja učestvovalo je 34 spasioca i sedam sredstava opreme iz Državne službe za vanredne situacije Kirovogradske oblasti, kao i lokalna vatrogasna brigada.

Ukrželeznica je obavestila o promenama u kretanju prigradskih vozova zbog granatiranja Kirovogradske oblasti.

U Kirovogradskoj oblasti pokrenuta je crpna stanica regionalnog sistema vodosnabdevanja, nakon ruskog granatiranja, izvestio je Ukrinform.