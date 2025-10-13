Svet

RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Nanet udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine

Новости онлине

13. 10. 2025. u 12:46

RUSKE oružane snage izvele su udare po ukrajinskim preduzećima vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСКО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ: Нанет удар на објекте војно-индустријског комплекса Украјине

Foto: Profimedia

- Nanet je udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, skladišta raketno-arterijskog naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava, kao i na punktove privremene dislokacije ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 142 regiona - navodi se u zvaničnom izveštaju.

Pored toga, ruski borci uništili su jednu američku raketnu lansirnu jedinicu HIMARS. Za napade su korišćeni sredstva operativno-taktičke avijacije, bespilotne letelice, rakete i artiljerija.

Prema podacima Ministarstva odbrane, od početka rata u Ukrajini, ruska armija uništila je:

  • 667 ukrajinskih aviona,
  • 283 helikoptera,
  • 89.944 bespilotne letelice,
  • 631 sistem protivvazdušne odbrane,
  • 25.483 tenka i druga borbena oklopna vozila,
  • 1.600 borbenih mašina višecevnih raketnih sistema,
  • 30.416 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača,
  • 43.839 jedinica specijalne vojne automobilske tehnike.

