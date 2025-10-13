RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Nanet udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine
RUSKE oružane snage izvele su udare po ukrajinskim preduzećima vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Nanet je udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, skladišta raketno-arterijskog naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava, kao i na punktove privremene dislokacije ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 142 regiona - navodi se u zvaničnom izveštaju.
Pored toga, ruski borci uništili su jednu američku raketnu lansirnu jedinicu HIMARS. Za napade su korišćeni sredstva operativno-taktičke avijacije, bespilotne letelice, rakete i artiljerija.
Prema podacima Ministarstva odbrane, od početka rata u Ukrajini, ruska armija uništila je:
- 667 ukrajinskih aviona,
- 283 helikoptera,
- 89.944 bespilotne letelice,
- 631 sistem protivvazdušne odbrane,
- 25.483 tenka i druga borbena oklopna vozila,
- 1.600 borbenih mašina višecevnih raketnih sistema,
- 30.416 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača,
- 43.839 jedinica specijalne vojne automobilske tehnike.
