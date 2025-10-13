RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Nanet udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine

RUSKE oružane snage izvele su udare po ukrajinskim preduzećima vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Profimedia

- Nanet je udar na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, skladišta raketno-arterijskog naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava, kao i na punktove privremene dislokacije ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 142 regiona - navodi se u zvaničnom izveštaju.

Pored toga, ruski borci uništili su jednu američku raketnu lansirnu jedinicu HIMARS. Za napade su korišćeni sredstva operativno-taktičke avijacije, bespilotne letelice, rakete i artiljerija.

Prema podacima Ministarstva odbrane, od početka rata u Ukrajini, ruska armija uništila je:

667 ukrajinskih aviona,

283 helikoptera,

89.944 bespilotne letelice,

631 sistem protivvazdušne odbrane,

25.483 tenka i druga borbena oklopna vozila,

1.600 borbenih mašina višecevnih raketnih sistema,

30.416 poljskih artiljerijskih oruđa i minobacača,

43.839 jedinica specijalne vojne automobilske tehnike.