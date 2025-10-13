Svet

DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU

В. Н.

13. 10. 2025. u 12:08

ŠVEDSKA akademija nauka danas je saopštila da je su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za 2025. Džoel Mokir, Filip Agion i Piter Hauit, za njihov doprinos razumevanju inovacija koje pokreću ekonomski rast.

ДОДЕЉЕНА НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА ЕКОНОМИЈУ

Foto AP

Prema obrazloženju Akademije, Džoel Mokir sa Univerziteta Nortvestern, Filip Agion sa Londonske škole ekonomije i INSEAD-a u Parizu i Piter Hauit sa Univerziteta Braun nagrađeni su "zbog teorije održivog rasta kroz kreativnu destrukciju".

- Još uvek sam bez reči - rekao je Agion na konferenciji za novinare telefonom u prvoj reakciji nakon što je obavešten o svojoj nagradi. 

Mokir će uzeti polovinu nagrade od 11 miliona švedskih kruna (1,2 miliona dolara), dok će Agion i Hauit podeliti ostatak, prenosi Blumberg.

Nagrada, formalno poznata kao Nagrada Švedske narodne banke za ekonomske nauke u znak sećanja na Alfreda Nobela, ustanovljena je 1968. godine od strane Švedske centralne banke. 

Ona dopunjuje godišnje nagrade za dostignuća u fizici, hemiji, medicini, književnosti i mirovnim naporima, koje su ustanovljene testamentom Alfreda Nobela - švedskog pronalazača dinamita koji je umro 1896. godine.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA: Sofija nastupila u ZG (VIDEO)

"JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA": Sofija nastupila u ZG (VIDEO)