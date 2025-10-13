DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA EKONOMIJU
ŠVEDSKA akademija nauka danas je saopštila da je su dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju za 2025. Džoel Mokir, Filip Agion i Piter Hauit, za njihov doprinos razumevanju inovacija koje pokreću ekonomski rast.
Prema obrazloženju Akademije, Džoel Mokir sa Univerziteta Nortvestern, Filip Agion sa Londonske škole ekonomije i INSEAD-a u Parizu i Piter Hauit sa Univerziteta Braun nagrađeni su "zbog teorije održivog rasta kroz kreativnu destrukciju".
- Još uvek sam bez reči - rekao je Agion na konferenciji za novinare telefonom u prvoj reakciji nakon što je obavešten o svojoj nagradi.
Mokir će uzeti polovinu nagrade od 11 miliona švedskih kruna (1,2 miliona dolara), dok će Agion i Hauit podeliti ostatak, prenosi Blumberg.
Nagrada, formalno poznata kao Nagrada Švedske narodne banke za ekonomske nauke u znak sećanja na Alfreda Nobela, ustanovljena je 1968. godine od strane Švedske centralne banke.
Ona dopunjuje godišnje nagrade za dostignuća u fizici, hemiji, medicini, književnosti i mirovnim naporima, koje su ustanovljene testamentom Alfreda Nobela - švedskog pronalazača dinamita koji je umro 1896. godine.
