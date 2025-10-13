SLAVLJE U KUĆI ALONA OHELA: Svi nose majice sa njegovim likom - otac i majka krenuli u susret sinu (VIDEO)
NA društvenim mrežama pojavili su se snimci iz kuće Alona Ohela, mladića koji ima srpsko državljanstvo, a koga je jutros oslobodio Hamas.
Svi nose majice sa Alonovim likom, dok prijatelji Idit Ohel, Alonove majke, uzvikuju njegovo ime.
Među okupljenima u porodičnom domu u gradu Lavon su i Alonovi baba i deka.
- U ime cele porodice, zahvaljujemo se Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) i narodu Izraela i čekamo Alona kod kuće - rekli su oni, nakon čega je usledio aplauz okupljenih.
Roditelji državljanina Srbije koji je duže od dve godine bio zarobljen u Gazi na putu su ka mestu gde će konačno videti sina.
Podsetimo, izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ih je Crveni krst obavestio da su u Gazi preuzeli sedam talaca od Hamasa, među kojima je i izraelsko-srpski zarobljenik Alon Ohel, preneo je Tajms of Izrael.
Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael.
Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko.
Imena ostalih šest oslobođenih su Matan Angrest, braća Gali i Ziv Berman, Eitan Mor, Omri Miran i Gaj Gilboa-Dalal.
Kako se navodi, Crveni krst sada će dovesti taoce trupama IDF-a u Gazi.
Zatim će biti sprovedeni iz Pojasa Gaze do vojnog objekta u blizini Reima, gde će biti podvrgnuti početnom fizičkom i mentalnom pregledu i susresti se sa svojim porodicama.
Ostalih 13 živih talaca biće pušteno kasnije danas iz različitih delova Gaze.
