SLAVLJE U KUĆI ALONA OHELA: Svi nose majice sa njegovim likom - otac i majka krenuli u susret sinu (VIDEO)

NA društvenim mrežama pojavili su se snimci iz kuće Alona Ohela, mladića koji ima srpsko državljanstvo, a koga je jutros oslobodio Hamas.

Svi nose majice sa Alonovim likom, dok prijatelji Idit Ohel, Alonove majke, uzvikuju njegovo ime.

Među okupljenima u porodičnom domu u gradu Lavon su i Alonovi baba i deka.

- U ime cele porodice, zahvaljujemo se Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) i narodu Izraela i čekamo Alona kod kuće - rekli su oni, nakon čega je usledio aplauz okupljenih.

Roditelji državljanina Srbije koji je duže od dve godine bio zarobljen u Gazi na putu su ka mestu gde će konačno videti sina.

Podsetimo, izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ih je Crveni krst obavestio da su u Gazi preuzeli sedam talaca od Hamasa, među kojima je i izraelsko-srpski zarobljenik Alon Ohel, preneo je Tajms of Izrael.

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael.

Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko.

Imena ostalih šest oslobođenih su Matan Angrest, braća Gali i Ziv Berman, Eitan Mor, Omri Miran i Gaj Gilboa-Dalal.

Kako se navodi, Crveni krst sada će dovesti taoce trupama IDF-a u Gazi.

Zatim će biti sprovedeni iz Pojasa Gaze do vojnog objekta u blizini Reima, gde će biti podvrgnuti početnom fizičkom i mentalnom pregledu i susresti se sa svojim porodicama.

Ostalih 13 živih talaca biće pušteno kasnije danas iz različitih delova Gaze.