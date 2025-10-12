ITALIJA SE PRETVORILA U PAKAO: Uhapšen muškarac iz Severne Afrike osumnjičen za silovanje žene na ulici u Napulju
ITALIJANSKA policija uhapsila je 29-godišnjeg muškarca iz Severne Afrike, osumnjičenog za silovanje žene na ulici u Napulju, nakon što ga je jedan prolaznik sprečio da pobegne i zadržao do dolaska policije, prenose danas italijanski mediji.
Napadač, koji je beskućnik i nema važeću dozvolu boravka, od ranije ima policijski dosije, prenela je TV Rai.
Žrtva je ispričala policiji da je napadač pratio i potom napastvovao na ulici, u delu grada gde je u pripremi renoviranje niza objekata. Prolaznica koja je naišla shvatila je šta se dogodilo kada je videla napadnutu ženu kako leži na zemlji, i potom pozvala čuvara obližnjeg obezbeđenja koji je pozvao policiju.
Napadača, koji je pokušao da pobegne sa lica mesta, na ulici je zaustavio prolaznik koji ga je zadržao do dolaska policije. Žrtva stara 30 godina prebačena je u bolnicu Pelegrini, a potom su je ispitali pripadnici policije. Policija je takođe analizirala snimke nadzornih kamera u okolini gde se desio incident.
(Tanjug)
