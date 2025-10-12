Svet

EVROPA OSTAJE BEZ TOPLE VODE: Zbog ekološke politike rizikuju da ostanu pod hladnim tušem

V.N.

12. 10. 2025. u 16:38

STANOVNICI Evrope rizikuju da od 2027. godine ostanu bez tople vode, jer metali potrebni za bojlere nisu uvršteni na listu dozvoljenih supstanci u Evropskoj uniji, piše „Financial Times“.

Prema podacima lista, više od 90% bojlera neće biti dostupno za prodaju u EU ako gafnijum i cirkonijum ne budu proglašeni bezbednim za kućnu upotrebu. Navodi se da se oba elementa koriste i u emajliranim toplotnim pumpama, koje su u poslednjih nekoliko godina postale popularnije zbog odustajanja domaćinstava od gasnih kotlova.

 -Evropljani rizikuju da ostanu pod hladnim tušem, jer materijali potrebni za bojlere nisu uvršteni u listu dozvoljenih supstanci EU, koja je revidirana u okviru velikog ekološkog zakonodavstva bloka- navodi se u izveštaju.

Gafnijum i cirkonijum nisu uključeni u pravila EU o pitkoj vodi, koja stupaju na snagu 2027. godine i imaju za cilj zaštitu potrošača i podizanje standarda kvaliteta vode.

„Financial Times“ takođe piše da su alternative gafniju, kao što su čelik ili bakar, četiri-pet puta skuplje, i da će taj trošak biti prebačen na potrošače, u trenutku kada su finansije domaćinstava ograničene.

Prema procenama „Financial Times“, Evropska komisija je „očigledno zanemarila“ činjenicu da se u bojlerima čuva i pitka voda, pa će proizvođači biti izloženi riziku od kazni ukoliko ne budu poštovali listu dozvoljenih supstanci.

(Sputnjik)

