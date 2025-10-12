EVROPA OSTAJE BEZ TOPLE VODE: Zbog ekološke politike rizikuju da ostanu pod hladnim tušem

STANOVNICI Evrope rizikuju da od 2027. godine ostanu bez tople vode, jer metali potrebni za bojlere nisu uvršteni na listu dozvoljenih supstanci u Evropskoj uniji, piše „Financial Times“.

Foto: Profimedia

Prema podacima lista, više od 90% bojlera neće biti dostupno za prodaju u EU ako gafnijum i cirkonijum ne budu proglašeni bezbednim za kućnu upotrebu. Navodi se da se oba elementa koriste i u emajliranim toplotnim pumpama, koje su u poslednjih nekoliko godina postale popularnije zbog odustajanja domaćinstava od gasnih kotlova.

-Evropljani rizikuju da ostanu pod hladnim tušem, jer materijali potrebni za bojlere nisu uvršteni u listu dozvoljenih supstanci EU, koja je revidirana u okviru velikog ekološkog zakonodavstva bloka- navodi se u izveštaju.

Gafnijum i cirkonijum nisu uključeni u pravila EU o pitkoj vodi, koja stupaju na snagu 2027. godine i imaju za cilj zaštitu potrošača i podizanje standarda kvaliteta vode.

„Financial Times“ takođe piše da su alternative gafniju, kao što su čelik ili bakar, četiri-pet puta skuplje, i da će taj trošak biti prebačen na potrošače, u trenutku kada su finansije domaćinstava ograničene.

Prema procenama „Financial Times“, Evropska komisija je „očigledno zanemarila“ činjenicu da se u bojlerima čuva i pitka voda, pa će proizvođači biti izloženi riziku od kazni ukoliko ne budu poštovali listu dozvoljenih supstanci.

(Sputnjik)

