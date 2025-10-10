KOŠMAR POSTAJE JAVA: Snouden otkrio šta se dešava sa aplikacijama za razmenu poruka
BIVŠI službenik Nacionalne bezbednosne agencije SAD Edvard Snouden izjavio je da Telegram, WhatsApp i druge aplikacije za razmenu poruka postaju alati u rukama zapadnih obaveštajnih agencija i vlada.
On je to rekao u intervjuu za NTV kanal.
Snouden je napomenuo da su aplikacije za razmenu poruka pod sve većim pritiskom da uvedu cenzuru i predaju podatke obaveštajnim agencijama.
Prema njegovim rečima, aplikacije za razmenu poruka i platforme društvenih medija spremne su da se povinuju zahtevima za saradnju i prenos informacija zapadnih obaveštajnih agencija.
To, zauzvrat, dovodi do toga da se druge zemlje „nađu u neravnopravnom položaju“.
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)