KOŠMAR POSTAJE JAVA: Snouden otkrio šta se dešava sa aplikacijama za razmenu poruka

BIVŠI službenik Nacionalne bezbednosne agencije SAD Edvard Snouden izjavio je da Telegram, WhatsApp i druge aplikacije za razmenu poruka postaju alati u rukama zapadnih obaveštajnih agencija i vlada.

Foto: Tanjug/AP

On je to rekao u intervjuu za NTV kanal.

Snouden je napomenuo da su aplikacije za razmenu poruka pod sve većim pritiskom da uvedu cenzuru i predaju podatke obaveštajnim agencijama.

Prema njegovim rečima, aplikacije za razmenu poruka i platforme društvenih medija spremne su da se povinuju zahtevima za saradnju i prenos informacija zapadnih obaveštajnih agencija.

To, zauzvrat, dovodi do toga da se druge zemlje „nađu u neravnopravnom položaju“.