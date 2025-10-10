Svet

KOŠMAR POSTAJE JAVA: Snouden otkrio šta se dešava sa aplikacijama za razmenu poruka

Novosti online

10. 10. 2025. u 19:21

BIVŠI službenik Nacionalne bezbednosne agencije SAD Edvard Snouden izjavio je da Telegram, WhatsApp i druge aplikacije za razmenu poruka postaju alati u rukama zapadnih obaveštajnih agencija i vlada.

КОШМАР ПОСТАЈЕ ЈАВА: Сноуден открио шта се дешава са апликацијама за размену порука

Foto: Tanjug/AP

On je to rekao u intervjuu za NTV kanal.

Snouden je napomenuo da su aplikacije za razmenu poruka pod sve većim pritiskom da uvedu cenzuru i predaju podatke obaveštajnim agencijama.

Prema njegovim rečima, aplikacije za razmenu poruka i platforme društvenih medija spremne su da se povinuju zahtevima za saradnju i prenos informacija zapadnih obaveštajnih agencija.

To, zauzvrat, dovodi do toga da se druge zemlje „nađu u neravnopravnom položaju“.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore
Region

0 0

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

U NEDELjU su birači na ukupno 474 biračka mesta širom hrvatske imali mogućnost da izađu na dopunske lokalne izbore na kojima se odlučivalo o 75 odbornika. Izbori su održani u 63 lokalne jedinice čija veća i skupštine nisu imale dovoljan broj odbornika iz osam nacionalnih manjina, odnosno Hrvata, izabranih u opštinama u kojima su u manjini na redovnim lokalnim izborima u maju.

09. 10. 2025. u 11:47

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SI ČESTITAO KIM DŽONG UNU: Bez obzira na međunarodnu situaciju ostaje razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje
Svet

0 1

SI ČESTITAO KIM DŽONG UNU: Bez obzira na međunarodnu situaciju ostaje razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje

KINESKI predsednik Si Đinping, koji je i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK), danas je uputio čestitku severnokorejskom lideru Kim Džong Unu, generalnom sekretaru Radničke partije Koreje (RPK), povodom 80. godišnjice njenog osnivanja, u kojoj je istakao da bez obzira na to kako se međunarodna situacija menja, nepokolebljiva politika KPK i kineske vlade ostaje održavanje, konsolidacija i razvoj odnosa između Kine i Severne Koreje.

10. 10. 2025. u 20:02

Politika
Tenis
Fudbal
KRETENIZAM!: Zašto nije snimljen film Na Drini ćuprija?

"KRETENIZAM!": Zašto nije snimljen film "Na Drini ćuprija"?