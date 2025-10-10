Svet

KREMLJIN ODREDIO NOVI DATUM RUSKO-ARAPSKOG SAMITA: Nakon odlaganja otkriveno kada će se održati

Jovana Švedić

10. 10. 2025. u 18:25

NAKON odlaganja prvobitnog datuma, Kremlj je objavio da će se rusko-arapski samit održati u Moskvi u novembru.

Foto Pixabay free images

U saopštenju objavljenom u petak, Kremlj je objasnio da je odlaganje nemogućnosti nekoliko arapskih lidera da prisustvuju usled događaja po pitanju sporazuma o prekidu vatre u Gazi.

Pomoćnik ruskog lidera, Jurij Ušakov izjavio je da će vreme održavanja samita zavisiti od napretka mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa i drugih regionalnih dešavanja, dodajući da će saslušati predloge arapskih prijatelja i razmotriti sve opcije. 

Kremlj je juče potvrdio odlaganje, napominjući da je predsednik Vladimir Putin obavestio iračkog premijera Mohameda Šia el Sudanija, čija zemlja trenutno predsedava Arapskom ligom, o odluci tokom telefonskog poziva zahtevajući da se odlaganje formalno saopšti ostalim arapskim prestonicama.

Putin je naglasio da je ponovno zakazivanje samita bilo prikladno s obzirom na teškoće sa kojima bi se mnogi pozvani arapski lideri suočili prilikom putovanja u Moskvu tokom kritične faze sprovođenja sporazuma o prekidu vatre u Gazi, prenosi Peninsula.

