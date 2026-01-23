VATERPOLO reprezentacija Srbije igra protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva. Prenos uživo pratite na portalu "Novosti".

FOTO: N. Skenderija

SRBIJA - ITALIJA (4/4) 17:11 (5:3, 4:4, 6:3)

4' Poigrava se sada Srbija, upisao se Strahinja Rašović - 17:11

3' Grata mateo pogađa, vraća odmah Lazić.

2' Lazić se nakon odbitka dokopao lopte, poentirao je, veliki gol Srbije - 16:10

KRAJ ČETVRTINE 6:3

8' Hladnokrvni Vico pogađa! Srbija pravi veliki korak ka finalu, pogađa Vico - 15:10, pre toga Kondemi je poentirao.

7' Isključen je sada Lazić, 12. isključenje, a peti put Italijani pogađaju iz te situacije. Frančesko Kondemi je fintirao i pogodio - 13:9. Nakon Var snimka priznat je pogodak Strahinje Rašovića 14:9.

6' Sada je isključen Viktor Rašović, potopio je rivala, ne koriste to Italijani, brani Glušac. Nemanja vico nakon kontre na drugoj strani pogađa - 13:8.

5' Glušac dolazi do devete odbrane, potom kontra, Lukić pogađa stativu.

4'Strahinja Rašović, sjajan pogodak, iskoristio je prostor koji mu je poklonio rival - 12:7, a Italija traži tajm-aut. Igrača manje ima Srbija, isključen je Sava Ranđelović, a Gamparini kažnjava to - 12:8

3' Eduardo Da Soma je iskuljčen zbog trećeg faula, a Đorđe Lazić je sjajno primio loptu iskosa i poentirao - 11:7

2' Čak deseti put Italija ima igrača više, ne koristi, imaju uspešnost od 30 posto.

1' Počela je treća četvrtina, nemamo prodor, ali imamo šut. Pogodio je snažno Mandić - 10:7.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 4:4

8' Ma ne može Srbiji niko ništa. Dušan Mandić uprkos isključenja Jakšića pogađa, a nakon toga i Mateo Grata - 9:7

7' Nakon VAR snimka crveni karton dobio je Nikola Jakšić koji je isključen zbog nenamernog udaranja laktom protivnika.

6'Dobra odbrana Srbije, preuzimanja prave dosta problema rivalu. Kondemi pogađa prečku. Tomazo Ćenaze pogađa sa igračem više.

FOTO: ATA Images

5' Miloš Ćuk realizuje igrača više. Sjajna igra večeras, donosi dobre odluke na terenu i sjajno poentira - 8:5

4' Filipo Ferero sa peterca pokušava, pogađa - 7:5

3' Viktor Rašović! Sjajan gol iz igre Srbije. Šut sa velike udaljenosti pravo u mrežu Italijana - 7:4

3' Frančesko Kondemi koristi igrača više za novi gol Italije - 6:4

2' Nikola Jakšić dodaje do Vasilija Martinovića, a on na oduševljenje domaće publike pogađa za 6:3.

1' Vrši Italija pritisak u tranziciji, a iz kontri Srbija ima odgovor, dobro brane naši vaterpolisti svoj gol.

FOTO: N. Skenderija

KRAJ PRVE ČETVRTINE 5:3

8' Faul u napadu na centarskoj liniji pravi Đanaza, a na drugoj strani Srbija kroz faul i isključenje koristi prednost. Nikola Dedović za 5:3.

7' Eduardo Disoma je dobio prostor i iskoristio ga je, novi gol za "azure". Protiv Mandića se Italijani bore tako što ga udvajaju, dok po levom boku ostavljaju više prostora. Ponovo Srbija ima igrača više. Strahinja Rašović pogađa - 4:3.

6' Nisu sada realizovali Italijani igrača više. Dobro je blokirala Srbija, a Mandić bez dileme pogađa. Kada se on podigne u bazenu epilog je jasan - 3:2

5' Milan Glušac je zaključao svoju mrežu, odbranio već treći udarac Italijana. Mateo Grata pogađa za izjednačenje - 2:2.

FOTO: N. Skenderija

4' Izborio se Vico za prednost, isključenje dvojice Italijana, sada Srbija ima veliku priliku sa dvojicom igrača više. Ćuk je šutirao, bio blokiran.

3' Bruni Lorenco sa igračem više pogađa za Italijane - 1:1. Sjajno! Nikola Jakšiiiić pogađa za novo vođstvo Srbije. Odlična realizacija iz pozicione igre naših momaka.

2' GOL! Dušan Mandić, nakon faula šutirao je sa šest metara preko tri blokade, sjajan početak Srbije.

1' počela je utakmica, neobična situacija u doplivavanju dvojica vaterpolista u isto vreme došli su do lopte, te je Srbija nakon podbacivanja dobila prvi napad. U nastavku dobro se brani Srbija.

18.25 - Srbija je dobila potencijalnog protivnika. Ukoliko pobede Italiju igraće sa Mađarskom.

UOČI MEČA

Evropsko prvenstvo u vaterpolu u Beogradu došlo je do same završnice, a polufinalni duel Srbije i Italije, centralni je događaj dana i jedan od najvažžnijih na šampionatu.

Pred domaćom publikom, srpska reprezentacija ima priliku da se plasira u finale i da se borbi za evropsku titulu, dok će Italija u prestonici Srbije igrati sa jasnom ambicijom da nametne svoj ritam igre i napravi podvig.

Reprezentacija Srbije na medalju na Evropskom prvenstvu čeka još od turnira u Barseloni 2018. godine kada je osvojila četvrto uzastopno zlato. Nakon toga, tri puta je ostajala bez borbe za odličja.

Italija je 2024. godine na turniru u Dubrovniku i Zagrebu došla do bronzane medalje, ali je pre toga četiri turnira odigrala bez medalja.

Italija, s druge strane, u polufinale ulazi kao tim koji neguje izuzetno disciplinovan i brz vaterpolo. Čvrsta zonska odbrana, a u zavisnosti od situacije ume i strpljivo da gradi napade. Upravo zbog toga, duel sa Italijom zahteva maksimalnu koncentraciju.

Putevi do polufinala

Srbija je grupnu fazu okončala na prvom mestu grupe C, bez izgubljenog meča. Izabranici selektora Uroša Stevanovića su počeli neubedljivo protiv Holandije koju su savaladali posle penala rezultatom 18:16, a tokom četiri četvrtine bilo je 13:13. Potom je Srbija pobedila Španiju sa 12:11, i na kraju ubedljivo Izrael - 19:9.

U nastavku takmičenja Srbija je trijumfovala protiv Francuske - 14:10, a u svetskom klasiku je pobedila Mađarsku sa 15:14, da bi u poslednjem meču pred polufinale bila poražena od Crne Gore rezultatom 15:13.

S druge strane, Italija je bila smeštena u grupu D, a tamo nije imala ravnopravnog rivala, te je bila ubedljiva na sva tri meča. Prvo je bila neumoljiva protiv Turske sa 19:8, potom je u drugom kolu sa 17:12 pobedila Slovačku i na kraju je nadigrala Rumuniju sa 20:6.

Italija je nadmetanje nastavila u grupi F i tu je počela trijumfom nad Gruzijom sa 16:14, a onda je Grčka bila bolja sa 15:13, pa su Italijani morali u poslednjem kolu da se bore protiv Hrvatske za mesto koje vodi u polufinale i bili su efikasniji, te su Hrvate poslali kući sa 13:10.

Italija svetska vaterpolo sila

Italija je pored Srbije, Grčke, Mađarske, Hrvatske i Španije svetska vaterpolo sila. Prvo Evropsko prvenstvo igrala je 1938. godine, a u narednih 29 nastupa samo sedam puta nije završila među pet najboljih.

Na pobedničkom postolju našla se 11 puta (tri zlata, dva srebra i sedam bronzi): titule je osvajala 1947, 1993. i 1995, vicešampion bila 2001. i 2010, dok je bronze osvajala 1954, 1977, 1987, 1989, 1999, 2014. i na poslednjem izdanju 2024. godine.

U poslednjih 17 nastupa, počev od 1987, Italijani su samo šest puta ostali bez plasmana u polufinale (1997, 2003, 2006, 2008, 2016. i 2020). Nastup 2003. godine bio je njihov najlošiji u istoriji, kada je zauzela deveto mesto.

‍Italija je ostvarila izuzetne rezultate i na svetskoj sceni: olimpijski šampioni bili su 1948, 1960. i 1992. godine, svetske titule osvajali su 1978, 1994, 2011. i u Gvangdžuu 2019, dok su u finalima Svetskog prvenstva poraženi nakon peteraca od Španije 2022. u Budimpešti, a zatim i od Hrvatske 2024. u Dohi.

Na Olimpijskim igrama osvojili su i srebra 1976. i 2012, kao i bronze 1952, 1996. i 2016. Na Svetskim prvenstvima imaju srebra iz 1986, 2003, 2022. i 2024, kao i bronzu iz 1975. Osvojili su i Svetski kup 1993, kao i svoj prvi trofej u Svetskoj ligi 2022. godine.

Od povratka Alesandra Kampanje iz Grčke i njegovog drugog mandata na klupi nacionalnog tima (tokom prvog mandata Italija je bila vicešampion Evrope i četvrtoplasirana na Svetskom prvenstvu 2001), Italijani su krenuli u snažan kontinuitet uspeha počev od 2010. godine.

Ukupno na 31 velikom takmičenju Italija je čak 23 puta stizala do polufinala, izuzeci su bili Evropsko prvenstvo i Olimpijske igre 2020. godine, ali su se već 2022. vratili na velika vrata osvajanjem srebra na Svetskom prvenstvu i zlata u Svetskoj ligi.

Uzbudljiva istorija međusobnih mečeva

Istorija međusobnih susreta Srbije i Italije obiluje utakmicama u kojima su nijanse odlučivale pobednika, pa se i ovog puta očekuje neizvesna borba, s naglaskom na taktičku disciplinu.

Poslednji put su večerašnji rivali sastali na Svetskom prvenstvu 2025. godine u Singapuru. Italijani su odneli trijumf posle penala rezultatom 17:16. Pre toga, Srbija je na putu do zlata u Tokiju bila bolja na Olimpijskim igrama sa 10:6 u četvrfinalu turnira.

U Rio de Žaneiru na olimpijskom turniru, Srbija je eliminisala Italiju u polufinalu, rezultatom 10:8.



Parovi polufinala:

Grčka - Mađarska, 17.00

Srbija - Italija, 20.30

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“