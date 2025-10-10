"SPORAZUM O GAZI NIJE BIO MOGUĆ RANIJE" Netanjahu: Dve stvari naterale Hamas na ustupke

PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da aktuelni sporazum o razmeni i prekidu vatre u Pojasu Gaze nije mogao da bude postignut ranije i da ga je omogućila kombinacija vojne sile i "diplomatskog pritiska", pre svega predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.

Foto: Tanjug

- Hamas nikada nije pristao da oslobodi sve naše taoce dok smo bili duboko u Gazi - rekao je Netanjahu i dodao da je pokret prihvatio sporazum "tek kada je osetio mač na svom vratu", preneo je Tajms of Izrael.

Premijer je ocenio da je Trampov plan međunarodno izolovao Hamas i da je upravo taj pritisak, u kombinaciji sa vojnim dejstvima izraelske vojske, naterao Hamas na ustupke.

Netanjahu je kazao da je prioritet izraelske vlade oslobađanje talaca.

Najavio je da će tela ubijenih talaca biti vraćena "na jevrejsku sahranu".

Premijer je u obraćanju zahvalio američkom predsedniku "na svetskom liderstvu" i njegovim "neprestanim naporima da sastavi plan za vraćanje izraelskih talaca".

- Još jednom je dokazao svoje prijateljstvo prema našem narodu, prema našoj zemlji - istakao je Netanjahu.

Takođe je zahvalio glavnim Trampovim pomoćnicima, specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu i zetu, Džaredu Kušneru, kao i izraelskom ministru za strateška pitanja Ronu Dermeru i njegovom pregovaračkom timu.

Netanjahu je pohvalio snage IDF-a i priznao žrtve porodica poginulih, istakavši da su sirene i gubici tokom prethodnih dve godine preobratili praznik Simhat Tora u dan nacionalne žalosti, dok se sada nada da će taj praznik postati "dan nacionalne sreće" povratkom otetih.

Premijer je rekao da Izrael u ratu "postiže ogromne pobede koje menjaju lice Bliskog istoka", ali je upozorio da sukob nije završen i da ostaju značajni izazovi.

Najavio je da će u narednim fazama Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizovana.

Netanjahu je takođe odbacio tvrdnje analitičara i novinara da vraćanje svih talaca bez značajnih ustupaka prema zahtevima Hamasa nije bilo moguće.

Poručio je da je verovao kako će "snažan vojni pritisak u kombinaciji sa snažnim diplomatskim pritiskom" omogućiti povratak svih talaca i da je to, kako kaže, i učinjeno.

(Tanjug)