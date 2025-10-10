"SPORAZUM O GAZI NIJE BIO MOGUĆ RANIJE" Netanjahu: Dve stvari naterale Hamas na ustupke
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da aktuelni sporazum o razmeni i prekidu vatre u Pojasu Gaze nije mogao da bude postignut ranije i da ga je omogućila kombinacija vojne sile i "diplomatskog pritiska", pre svega predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa.
- Hamas nikada nije pristao da oslobodi sve naše taoce dok smo bili duboko u Gazi - rekao je Netanjahu i dodao da je pokret prihvatio sporazum "tek kada je osetio mač na svom vratu", preneo je Tajms of Izrael.
Premijer je ocenio da je Trampov plan međunarodno izolovao Hamas i da je upravo taj pritisak, u kombinaciji sa vojnim dejstvima izraelske vojske, naterao Hamas na ustupke.
Netanjahu je kazao da je prioritet izraelske vlade oslobađanje talaca.
Najavio je da će tela ubijenih talaca biti vraćena "na jevrejsku sahranu".
Premijer je u obraćanju zahvalio američkom predsedniku "na svetskom liderstvu" i njegovim "neprestanim naporima da sastavi plan za vraćanje izraelskih talaca".
- Još jednom je dokazao svoje prijateljstvo prema našem narodu, prema našoj zemlji - istakao je Netanjahu.
Takođe je zahvalio glavnim Trampovim pomoćnicima, specijalnom izaslaniku Stivu Vitkofu i zetu, Džaredu Kušneru, kao i izraelskom ministru za strateška pitanja Ronu Dermeru i njegovom pregovaračkom timu.
Netanjahu je pohvalio snage IDF-a i priznao žrtve porodica poginulih, istakavši da su sirene i gubici tokom prethodnih dve godine preobratili praznik Simhat Tora u dan nacionalne žalosti, dok se sada nada da će taj praznik postati "dan nacionalne sreće" povratkom otetih.
Premijer je rekao da Izrael u ratu "postiže ogromne pobede koje menjaju lice Bliskog istoka", ali je upozorio da sukob nije završen i da ostaju značajni izazovi.
Najavio je da će u narednim fazama Hamas biti razoružan, a Gaza demilitarizovana.
Netanjahu je takođe odbacio tvrdnje analitičara i novinara da vraćanje svih talaca bez značajnih ustupaka prema zahtevima Hamasa nije bilo moguće.
Poručio je da je verovao kako će "snažan vojni pritisak u kombinaciji sa snažnim diplomatskim pritiskom" omogućiti povratak svih talaca i da je to, kako kaže, i učinjeno.
(Tanjug)
Preporučujemo
PRIMIRJE U GAZI STUPILO NA SNAGU: Izraelska vojska (IDF) je počela da povlači svoje trupe
10. 10. 2025. u 11:35
AMERIKA ŠALjE VOJSKU U IZRAEL: Ovo će biti njihov zadatak
10. 10. 2025. u 07:48
"TRAMPOV PLAN ZA GAZU JE NAJBOLjE ŠTO IMAMO" Lavrov izneo jasan stav
08. 10. 2025. u 19:03
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)