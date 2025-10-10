AMERIKA ŠALJE VOJSKU U IZRAEL: Ovo će biti njihov zadatak

OKO 200 pripadnika američke vojske služiće u civilno-vojnom koordinacionom centru u Izraelu kako bi podržali napore za stabilizaciju Gaze i pratili sprovođenje sporazuma o prekidu vatre, preneo je američki CBS, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

Kako se navodi, Centralna komanda SAD osniva civilno-vojni koordinacioni centar (CMCK) u Izraelu kako bi podržao napore za stabilizaciju Gaze nakon objave sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa 8. oktobra.

- SAD neće raspoređivati američko vojno osoblje u Gazi. CMCK će pomoći u olakšavanju protoka humanitarne, logističke i bezbednosne pomoći u Gazu. Koordinacioni centar će, takođe, pratiti sprovođenje sporazuma o prekidu vatre i prelazak na civilnu upravu - rekao je zvaničnik.

Drugi zvaničnik je za CBS rekao da je vojno osoblje u četvrtak krenulo u Izrael i da će nastaviti da stiže tokom vikenda kako bi uspostavilo centar.