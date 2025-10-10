Svet

AMERIKA ŠALJE VOJSKU U IZRAEL: Ovo će biti njihov zadatak

Танјуг

10. 10. 2025. u 07:48

OKO 200 pripadnika američke vojske služiće u civilno-vojnom koordinacionom centru u Izraelu kako bi podržali napore za stabilizaciju Gaze i pratili sprovođenje sporazuma o prekidu vatre, preneo je američki CBS, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

АМЕРИКА ШАЉЕ ВОЈСКУ У ИЗРАЕЛ: Ово ће бити њихов задатак

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija

Kako se navodi, Centralna komanda SAD osniva civilno-vojni koordinacioni centar (CMCK) u Izraelu kako bi podržao napore za stabilizaciju Gaze nakon objave sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa 8. oktobra.

- SAD neće raspoređivati američko vojno osoblje u Gazi. CMCK će pomoći u olakšavanju protoka humanitarne, logističke i bezbednosne pomoći u Gazu. Koordinacioni centar će, takođe, pratiti sprovođenje sporazuma o prekidu vatre i prelazak na civilnu upravu - rekao je zvaničnik.

Drugi zvaničnik je za CBS rekao da je vojno osoblje u četvrtak krenulo u Izrael i da će nastaviti da stiže tokom vikenda kako bi uspostavilo centar.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČETIRI OSOBE UBIJENE: Krvoproliće u Hjustonu
Svet

0 0

ČETIRI OSOBE UBIJENE: Krvoproliće u Hjustonu

ČETIRI osobe su nastradale u krvavom piru koji se dogodio u Hjustonu (Teksas) u sredu, kada je neimenovani muškarac prvo pucao u ženu, pa u mehaničara i slučajnog prolaznika koji je snimao njegov napad, pre nego što je izvršio samoubistvo.

09. 10. 2025. u 23:36

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"