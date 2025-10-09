Svet

SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD U BELGIJI: Premijer Bart De Vever na meti udara kamikaza dronom, iza svega stoji ova organizacija

09. 10. 2025. u 19:16

Šok u Belgiji! Premijer Bart De Vever je očigledno bio meta planiranog napada kamikaza dronom, preneo je nemačkiu Bild.

Kako izveštava belgijski list "De Standaard", Savezno tužilaštvo je razbilo osumnjičenu džihadističku terorističku ćeliju u Antverpenu. Uhapšena su tri tinejdžera, dvoje od njih su sada u pritvoru.

